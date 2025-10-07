Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής και πρώην διεθνής με την Εθνική Ομάδα, Γιάννης Μπουρούσης, αιφνιδίασε παίκτες και φιλάθλους, καθώς στα 42 του χρόνια έκανε εκκωφαντικό θόρυβο στην επιστροφή του στα παρκέ.

Ο Έλληνας ψηλός υπέγραψε την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του, της Αναγέννησης Καρδίτσας κόντρα στον Πρωτέα Γρεβενών με 92-80, καθώς πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε 17 ριμπάουντ, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Κυριακής (5/10).

Στις 7 Μαίου 2022, ο Μπουρούσης ήταν τότε παίκτης της ΑΣ Καρδίτσας, με την οποία κέρδισε την άνοδο στην Α1. Στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2, η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Αμύντα, σε ένα παιχνίδι «φιέστα», στην τελευταία φαινομενικά παρουσία του Έλληνα σέντερ στα παρκέ.

Περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ο Μπουρούσης ευστόχησε σε μία βολή και έγινε αλλαγή. Όλο το γήπεδο τον αποθέωσε, με τον ίδιο να έχει ανακοινώσει λίγο καιρό νωρίτερα ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Έκτοτε, ο Έλληνας ψηλός έχει διατελέσει πρόεδρος της Καρδίτσας, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα εμπλέκεται διοικητικά στην ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της National League 2.

Credits: Instagram/anagenisikarditsasbc

Ο Μπουρούσης όμως δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Μέσα του κάτι τον «έτρωγε» να επιστρέψει και ο ίδιος πλέον το είχε πάρει απόφαση. Το όνομά του βρέθηκε στο φύλλο αγώνα της Αναγέννησης Καρδίτσας κόντρα στον Πρωτέα και ο Μπουρούσης «έπεσε» κατευθείαν στα βαθιά.

Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν για την ομάδα του, επειδή έχανε με 16 πόντους στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (26-10), ο Μπουρούσης ζήτησε από τον προπονητή του να τον ρίξει στον αγώνα. Όπερ και εγένετο.

Ο Μπουρούσης αγωνίστηκε περισσότερο χρόνο απ’ ότι υπολόγιζε και μόλις σε ένα δεκάλεπτο είχε καθοριστική συνεισφορά στην επιστροφή της ομάδας του στον αγώνα, η οποία ισοφάρισε σε 40-40 στο τέλος της δεύτερης περιόδου.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και αρκετών ακόμα ομάδων του εξωτερικού, τελείωσε εν τέλει τον αγώνα με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ και την βοήθησε να πάρει μία άνετη νίκη με 90-82.

Στις κερκίδες των Γρεβενών ακούγονταν φίλαθλοι να του λένε χιουμοριστικά «ρε Μπουρούση εμάς βρήκες;», με τον Έλληνα σέντερ να δέχεται να βγάλει φωτογραφίες με μικρούς και μεγάλους φιλάθλους από την αντίπαλη ομάδα.

