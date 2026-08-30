Instagram/blackyellow - Κωνσταντίνος Καρέτσας, Γιάννης Κωνσταντέλιας με την φανέλα της Ντόρτμουντ - Το στιγμιότυπο είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας ChatGPT

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.

Ο σοβαρός τραυματισμός συνέβη το περασμένο Σάββατο στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga και επιβεβαιώθηκε επίσημα από τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες προκειμένου να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης για την ανάρρωσή του.

Η διοίκηση της γερμανικής ομάδας εξέφρασε τη στήριξή της στον αθλητή, αναγνωρίζοντας το σημαντικό πλήγμα που προκαλεί η απουσία του στον σύλλογο.

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Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε το Σάββατο (29/08), κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η γερμανική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

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Από την πρώτη στιγμή υπήρχε έντονη ανησυχία στις τάξεις της Ντόρτμουντ για το μέγεθος του προβλήματος. Η εικόνα του τραυματισμού είχε προκαλέσει φόβους ακόμη και για ρήξη χιαστού, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και για την Ντόρτμουντ, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα σημαντικά αγωνιστικά όπλα της ομάδας. Ο σοβαρός τραυματισμός αναμένεται πλέον να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες, με το ακριβές διάστημα της απουσίας του να εξαρτάται από την πορεία της αποκατάστασής του.

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν και η αντίδραση των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Βεστφάλεν». Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ και ο γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αναστατωμένοι στις δηλώσεις τους, γνωρίζοντας ήδη ότι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια ενδεχομένως να ήταν πολύ σοβαρός.

Οι εξετάσεις ήρθαν τελικά να επιβεβαιώσουν τους αρχικούς φόβους, προκαλώντας απογοήτευση τόσο στο γερμανικό στρατόπεδο όσο και στους ανθρώπους που παρακολουθούν την πορεία του Έλληνα διεθνή.

Πλέον, ο Κωνσταντέλιας καλείται να αφήσει πίσω του το δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν και να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του, με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση.

H ανακοίνωση της ομάδας:



Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και, ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.



Ολόκληρη η οικογένεια της BVB είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!

😕 Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV am gestrigen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen.



Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen! 🙏💛 pic.twitter.com/diW0i5NIX8 — Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2026