Η Εθνική ομάδα στον αγώνα με την Γερμανία για το Nations League.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΕΠΟ συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου έστειλαν τις ευχές τους με το μήνυμα να είναι η επιστροφή στο Euro στα 102ά γενέθλια της Ομοσπονδίας το 2028.

Η Εθνική ποδοσφαίρου προετοιμάζεται για τα δύο κρίσιμα ματς του Nations League με Ολλανδία (13/11/26, 21:45) και Σερβία (16/11/26, 21:45) με την ΕΠΟ που σήμερα (11/11/26) έκλεισε έναν αιώνα ζωής να ανεβάζει ένα βίντεο στα social media, όπου οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ευχήθηκαν για τα γενέθλια, με το μήνυμα του Γιώργου Μασούρα να ξεχωρίζει.

Advertisement

Advertisement

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανέφερε: «Εύχομαι και στα χίλια χρόνια της ΕΠΟ, απλά στα 102 εύχομαι να είμαστε στο Euro».

Για τα γενέθλια της ΕΠΟ τις ευχές τους έστειλαν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Τσιμίκας, Πέλκας, Βλαχοδήμος, Παυλίδης, Ανδρούτσος και Μανδάς.