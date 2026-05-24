Η Ρεάλ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (21:00) τον Ολυμπιακό για τον τίτλο της EuroLeague.

Οι Ισπανοί θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες κόντρα στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή τού τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών.

Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.