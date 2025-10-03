Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Μαδρίτη από τη Ρεάλ με 77-89 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο πλήρωσε το κάκιστο τέταρτο δεκάλεπτο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση και με έναν ασταμάτητο Ντόρσει, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους με 6/13 σουτ, απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα (16-25, 5′). Ο Ολυμπιακός είχε επιβάλει τον ρυθμό του στο παιχνίδι, ενώ λύσεις έδωσε τόσο ο Παπανικολάου, όσο και ο Ουόρντ.

Διατήρησε το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Φουρνιέ πέτυχε 5 συνεχόμενους πόντους (27-36, 13’), με τον Γιουλ να δίνει λύσεις μειώνοντας στους έξι (32-36, 24’) Τα δυο γρήγορα φάουλ του Χολ ανάγκασαν τον Μπαρτζώκα να βάλει στο παρκέ τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Ουόρντ να «τρέχει» στο ανοιχτό γήπεδο και τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν την διαφορά τους (35-44, 16’).

Στη συνέχεια, η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση και με επιμέρους σκορ 10-1 μείωσε στον πόντο (44-45, 18’), ωστόσο οι Πειραιώτες απάντησαν με 6-0 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +6 (47-53).

Σε απόσταση αναπνοής η Ρεάλ

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Χεζόνια έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (57-57, 24’). Ο Ολυμπιακός έχασε την συγκέντρωσή του στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, με τον Αμπάλδε να βάζει με τρίποντο για πρώτη φορά τους Μαδριλένους μπροστά στο σκορ (62-61, 25’). Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έβαλαν και πάλι μπροστά τους Πειραιώτες (64-67 στο 27’), κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +5 (64-69).

Μπλάκ άουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός είχε τεράστιο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Αυτό ήταν κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Ρεάλ, φέρνοντας στα ίσα το ματς (69-69). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να βρουν με τίποτα σκορ και ο Γκαρούμπα έβαλε μπροστά την Ρεάλ, ανεβάζοντας το σερί της στο 7-0 (71-69 στο 35′).

Ο Φουρνιέ έκανε συνεχόμενα λάθη, ενώ η Ρεάλ διεύρυνε την διαφορά της στο +5 (74-69). Γουόκαπ και Καμπάτσο με ζευγάρι βολων διαμόρφωσαν το 76-73, με τον Χεζόνια να κάνει το 78-73. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έχαναν την μια επίθεση μετά την άλλη, με τον Καμπάτσο να γράφει το 80-73 και τον Ταβάρες να καρφώνει για το 82-73, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού για διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77.