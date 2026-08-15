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Ιδιαίτερα θετική ήταν η παρουσία των Ελληνίδων στον τελικό του Μαραθωνίου βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέλαβε την 4η θέση, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με χρόνο 3:22:16.

Λίγο πίσω της, στην 5η θέση, τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με τον καλύτερο τρόπο, καταγράφοντας και εκείνη νέο ατομικό ρεκόρ, με επίδοση 3:25:14.

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Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη σε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού ήταν συγκλονιστική, με τη 42χρονη πρωταθλήτρια να κατακτά την 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην στο Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση με 3ώρ.22.:16. Στην 5η θέση η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3ώρ.25:14. Η Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο στα 20χλμ. και στα 35 χλμ. βάδην, ήταν εξαιρετική στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, σε μια απόσταση που έγινε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στην πρώτη φετινή της απόπειρα στο μαραθώνιο βάδην, η Ντρισμπιώτη από την αρχή βάδιζε στο γκρουπ που πρωταγωνίστησε. Ήταν σταθερά στην 5η θέση στα μισά της κούρσας (1ώρ.40:19), μετά το 27ο χλμ. ανέβηκε στην 4η θέση, πέρασε το 30ό χλμ. σε 2ώρ.22:25 και παρότι είχε δεχθεί δύο παρατηρήσεις, κρατήθηκε σε αυτή μέχρι το τέλος, τερματίζοντας σε 3ώρ.22:16, «διαλύοντας» το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3ώρ.38:13 στις 14 Μαρτίου 2026 στο βαλκανικό πρωτάθλημα στη Σμύρνη.

Πέμπτη θέση και ατομικό ρεκόρ για την Παναγιώτα Τσινοπούλου

Η Παναγιώτα Τσινοπούλου κατέβασε επίσης εντυπωσιακά το ρεκόρ στις 3ώρ.25:14, τερματίζοντας στην 5η θέση. Η 36χρονη πρωταθλήτρια ήταν 7η στα 21,1 χλμ. (1ώρ.42:26), μετά το 32ο χλμ. ανέβηκε στην 6η θέση κι από το 38ο χλμ. ήταν 5η, θέση και στην οποία τερμάτισε.