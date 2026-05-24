Σήμερα είναι η μέρα που τα λόγια περισσεύουν στον Πειραιά και οι πράξεις μιλούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Telekom Center με την Ρεάλ Μαδρίτης, στον πέμπτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους που θα κρίνει τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στον στόχο και γνωρίζουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις όποιες απουσίες και τις ατυχίες της τελευταίας στιγμής -έξω ο Ταβάρες, τραυματίας ο Λεν, χτύπησε και ο Γκαρούμπα στον ημιτελικό με την Βαλένθια- παραμένει ισχυρή και ότι ο σημερινός (24/5) αγώνας θα είναι ο πιο δύσκολος που έχουν παίξει μέχρι στιγμής φέτος.

Σήμερα κρίνονται οι προσπάθειες ολόκληρης της χρονιάς. Ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόρσει, ο Παπανικολάου και τα υπόλοιπα «χρυσά» παιδιά του coach Μπαρτζώκα βρίσκονται δικαιωματικά στον τελικό της Euroleague, διασχίζοντας όλο τον δρόμο και φτάνοντας μέχρι το τέλος της διαδρομής. Στα αποδυτήρια ακούγεται το μότο «ένα παιχνίδι ακόμα» και στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης (23/5, 21:00) οι Πειραιώτες θέλουν να εξιλεωθούν για τον χαμένο τελικό στο Κάουνας.

Πέμπτος τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία της Euroleague

Ο σημερινός θα είναι ο πέμπτος ευρωπαϊκός τελικός στην ιστορία των δύο ομάδων, με τους Ισπανούς να έχουν το πάνω χέρι. Η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή «μονομαχία» γράφτηκε το 1995 στη Σαραγόσα. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασαν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, ωστόσο βρήκαν απέναντί τους έναν πραγματικά ασταμάτητο Σαμπόνις.

Ο Λιθουανός πραγματοποίησε μια από τις πιο κυριαρχικές εμφανίσεις στην ιστορία των Final Four και οδήγησε τη Ρεάλ στη νίκη με 73-61, στερώντας από τον Ολυμπιακό το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Παρά την ήττα, εκείνος ο τελικός αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς ο Ολυμπιακός δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό στην Ρώμη.

Ο μυθικός τελικός του 2013

Σε ένα παιχνίδι που έχει «χαραχτεί» στην συνείδηση των φίλων του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το back to back στην Euroleague, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο στο τρίτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι Μαδριλένοι έκαναν εντυπωσιακό ξεκίνημα, προηγήθηκαν από νωρίς (10-27) και ο Ολυμπιακός έμοιαζε «παγιδευμένος» μέσα σε μία κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε να βγει. Εάν υπήρχε ένας άνθρωπος που μπορούσε να κάνει το αδύνατο δυνατό, αυτός ήταν ο «θρυλικός» Βασίλης Σπανούλης.

Με ένα ρεσιτάλ εύστοχων τριπόντων στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σπανούλης έδωσε το έναυσμα για μία ακόμα ολική ανατροπή, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στη νίκη με 100-88, σε έναν πραγματικά συναρπαστικό τελικό.

Η Μαδρίτη και η «μαχαιριά» του Κάουνας

Το 2015 οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στον τελικό της EuroLeague, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη, με την Ρεάλ να ψάχνει εκδίκηση για την ήττα του 2013 στο Λονδίνο. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία υπέρβαση, αποκλείοντας προηγουμένως την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο στον τελικό βρήκε απέναντί της μια ανώτερη Ρεάλ που έπαιζε μπροστά στο κοινό της. Τελικό αποτέλεσμα: 78-59 υπέρ της Ρεάλ.

Ο πιο πρόσφατος τελικός των δύο ομάδων ήταν τον Μάιο του 2023 στο Κάουνας. Ο Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει άλλη μία εξαιρετική σεζόν και βρέθηκε μία «ανάσα» από την κατάκτηση της EuroLeague. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα απέκλεισαν την Φενερμπαχτσέ στα playoffs και στα ημιτελικά πέταξαν έξω την Μονακό. Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού με την Ρεάλ, ο Σέρχιο Γιουλ πέτυχε το καθοριστικό καλάθι μπροστά στον Φαλ, υπογράφοντας τη νίκη των Μαδριλένων με 79-78.

Αυτός ήταν ο τελευταίος τελικός των «ερυθρόλευκων» με την Ρεάλ Μαδρίτης και δίχως αμφιβολία «πόνεσε» πολύ παίκτες, προπονητές και οπαδούς. Βέβαια η πρώτη «εξιλέωση» δεν άργησε να έρθει, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην σειρά των playoffs με τους Μαδριλένους την περασμένη σεζόν και «σφράγισε» με μεγάλη άνεση την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Σήμερα το βράδυ γράφεται ξανά ιστορία στην Αθήνα και ο Ολυμπιακός δείχνει πιο συγκεντρωμένος από ποτέ στον στόχο της κατάκτησης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το novasports prime.