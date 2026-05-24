Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ειδικά οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, ο τελικός του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε νέες οδηγίες σχετικά με τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, τις ώρες προσέλευσης και τον τρόπο μεταφοράς τους προς το γήπεδο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει σε εφαρμογή και η ΣΤΑΣΥ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS». Ωστόσο, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν από τις 15:00, καθώς στις 18:00 θα διεξαχθεί και ο τελικός νέων της διοργάνωσης.

Μετακίνηση φιλάθλων του Ολυμπιακού

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού καλούνται να βρίσκονται από τις 17:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο». Από εκεί θα αναχωρήσουν ειδικά δρομολογημένοι συρμοί στις 18:00 με προορισμό τον σταθμό «Ειρήνη» στο ΟΑΚΑ, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενδιάμεση στάση.

Όπως γνωστοποίησε η ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός «Φάληρο» θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τη μεταφορά των οπαδών προς το ΟΑΚΑ. Παράλληλα, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα περνούν από τον σταθμό χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.

Η μετακίνηση των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί με αστυνομική συνοδεία και με αυστηρό διαχωρισμό των οπαδών των δύο ομάδων.

Μετακίνηση φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΟΑΚΑ.

Και στη δική τους περίπτωση, η μεταφορά θα γίνει μέσω προκαθορισμένων διαδρομών και υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση.

Τι είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους οι φίλαθλοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ούτε στα σημεία συγκέντρωσης ούτε στο γήπεδο σε όσους δεν διαθέτουν προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παράλληλα, τα στοιχεία των εγγράφων θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με εκείνα που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της προβλεπόμενης διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Έκκληση για έγκαιρη προσέλευση

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών και να αποφεύγουν να μεταβαίνουν στο ΟΑΚΑ χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν «καθολικά, αυστηρά και χωρίς καμία εξαίρεση».