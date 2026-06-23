Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Φλόιντ Μέιγουέδερ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να ταξιδέψει στην Αθήνα για τον προγραμματισμένο αγώνα επίδειξης με τον Μιχάλη Ζαμπίδη στις 27 Ιουνίου.

Ο αθλητής συνεχίζει κανονικά την προώθηση της διοργάνωσης, παρά την νομική διαμάχη που αφορά άλλα προτεινόμενα γεγονότα με τον Μάικ Τάισον και τον Μάνι Πακιάο.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι τα δικαιώματα για την επιστροφή του Μέιγουέδερ έχουν πωληθεί σε άλλους παραγωγούς, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Οι διαδικασίες διαιτησίας για το ευρύτερο πρότζεκτ των αγώνων βρίσκονται σε εξέλιξη, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την τελική έκβαση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του πυγμάχου.

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Ο Φλόιντ Μέιγουέδερ ξεκαθάρισε ότι θα ταξιδέψει στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα για τον αγώνα με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, παρά την αυξανόμενη νομική διαμάχη που απειλεί την εκδήλωση.

Ο αήττητος θρύλος της πυγμαχίας έστειλε μήνυμα στους Έλληνες οπαδούς την Τρίτη, καθώς οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον αγώνα επίδειξης στις 27 Ιουνίου εναντίον του σταρ του κικμπόξινγκ Μάικ Ζαμπίδη στην Αθήνα.

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«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την υποστήριξη. Ελλάδα, έρχομαι.

«Ας ψυχαγωγήσουμε, ας διασκεδάσουμε και ας δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει να δει. Ελλάδα, έρχομαι.»

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Το μήνυμα έφτασε καθώς μια αυξανόμενη διαμάχη συνεχίζει να στροβιλίζεται γύρω από διάφορα πιθανά events που σχετίζονται με τον Φλόιντ Μέιγουέδερ και αφορούν τον Mάικ Tάισον και τον Μάνι Πακιάο.

Μια πρόσφατα δημοσιοποιημένη αίτηση διαιτησίας, στην οποία εμπλέκονται οι ενάγοντες Jaspreet Mathur και EMI Capital LLC, επικεντρώνεται σε συμφωνίες που σχετίζονται με προτεινόμενα events για τον Φλόιντ Μέιγουέδερ με την συμμετοχή των Mάικ Tάισον και τον Μάνι Πακιάο.

Η διαμάχη κατονομάζει τον Jona Rechnitz και οντότητες που συνδέονται με την Frist Apex Ventures ως εναγόμενους, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας γύρω από τα σχέδια του Μέιγουέδερ για αγώνες επίδειξης όπως αυτόν με τον Ζαμπίδη.

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Παράλληλα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την υπόθεση υποστηρίζουν δημόσια ότι τα δικαιώματα που συνδέονται με την προγραμματισμένη επιστροφή του Μέιγουέδερ στην επαγγελματική πυγμαχία έχουν πωληθεί σε ξεχωριστούς παραγωγούς εκδηλώσεων.

Οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν καταγγελίες και ο Μέιγουέδερ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη νέα αίτηση.

Αυτό που έχει κάνει, πάντως, είναι να συνεχίσει να προωθεί τον αγώνα στο ΟΑΚΑ.

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Ενώ οι διαδικασίες διαιτησίας συνεχίζονται αλλού, ο Μέιγουέδερ δείχνει να ενεργεί σαν η 27η Ιουνίου να παραμένει κανονικά στο πρόγραμμα.

Το αν αυτές οι διαδικασίες θα επηρεάσουν τελικά κάποια από τις προγραμματισμένες διοργανώσεις παραμένει άγνωστο, όμως ο Μέιγουέδερ δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι σκοπεύει να αλλάξει πορεία.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στο αν αγώνες επίδειξης με τον Μάικ Ζαμπίδη τον Μάνι Πακιάο και τον Mάικ Τάισον θα μπορούσαν να συνυπάρξουν στο ίδιο πρόγραμμα.

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Τώρα, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στο κατά πόσο αυτά τα σχέδια μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε μια ολοένα και πιο δημόσια σύγκρουση γύρω από το ευρύτερο project.

Προς το παρόν, η Aθήνα παραμένει στο ημερολόγιο, με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν μέχρι το πρώτο χτύπημα στο καμπανάκι.

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