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Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε πως προετοιμάζεται εντατικά για τη μεγάλη αναμέτρηση, ακολουθώντας αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και απαιτητικές καθημερινές προπονήσεις.

Ο Mayweather διαθέτει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 50 νικών και 15 παγκόσμιους τίτλους, ενώ ο Ζαμπίδης έχει σημειώσει 158 νίκες στην καριέρα του.

Ο Ζαμπίδης εξέφρασε το άγχος του για τον επικείμενο αγώνα, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής προετοιμασίας και της προσευχής πριν από κάθε αναμέτρηση.

Ο Floyd Mayweather τρέφει ιδιαίτερο θαυμασμό για την Ελλάδα και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας επισκεφθεί τη χώρα και στο παρελθόν.

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Στις 27 Ιουνίου θα γραφτεί ιστορία στο Telekom Center, καθώς ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα αντιμετωπίσει τον πιο επιτυχημένο και αήττητο πυγμάχο στην ιστορία, Floyd Mayweather, στον αγώνα του αιώνα. Λίγες μέρες πριν τη μάχη, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στο «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου στον ΑΝΤ1 και ανέφερε πως ο αγώνας τον αγχώνει. Είναι αποφασισμένος να παλέψει και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του.

Ο 45χρονος Μιχάλης Ζαμπίδης, επιστρέφει στα ρινγκ, μετά το 2015, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε αποθέωση στο ΣΕΦ. Ο Floyd Mayweather διαθέτει το αήττητο ρεκόρ 50–0, έχοντας κατακτήσει 15 παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους, από super featherweight έως light middleweight, ενώ είναι και χάλκινος Ολυμπιονίκης.

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Αναφερόμενος στο απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων που ακολουθεί, ο Μιχάλης Ζαμπίδης αποκάλυψε: «Τώρα μικραίνω. Με διατροφή, δίαιτα… Έχει πέσει πείνα. Οπότε είναι περίπου μιάμιση με δύο ώρες το πρωί και άλλο τόσο περίπου το απόγευμα. Αλλά τώρα μικραίνουν οι προπονήσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο γούρι ή κάποια συγκεκριμένη συνήθεια πριν από έναν αγώνα, απάντησε: «Η προσευχή. Διότι όταν κάνεις τέτοιες ψυχοσωματικές υπερβάσεις, χρειάζεται να ψάξεις βαθιά μέσα σου και όχι μόνο, και πνευματικά, για να μπορέσεις να τα καταφέρεις και να επενδύσεις όλα αυτά τα αρνητικά που βγαίνουνε».

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναφέρθηκε και στον Floyd Mayweather, τονίζοντας τον θαυμασμό που τρέφει για την Ελλάδα: «Έχει ξαναέρθει στο παρελθόν. Έχει δει, πιστεύει στη χώρα μας πολύ, στην ιστορία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο αθλητικό κομμάτι, είναι και Ολυμπιονίκης. Και γενικότερα έχει μεγάλο θαυμασμό για την Ελλάδα».

Ο θρυλικός Έλληνας πυγμάχος, “Iron Mike” είναι 18 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό επαγγελματικό ρεκόρ 180 αγώνων, 158 νικών και 87 νοκ άουτ. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις επιτυχίες του σε διεθνείς διοργανώσεις και στα K-1 events στην Ιαπωνία, ενώ ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές πυγμαχικές του ικανότητες, την υψηλού επιπέδου τεχνική και το μοναδικά επιθετικό αγωνιστικό του στυλ.

Απέναντι του θα είναι ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ, ο πιο επιτυχημένος και αήττητος πυγμάχος στην ιστορία, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και των ίδιων των θεμελίων του παγκόσμιου αθλητισμού.