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Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη μετάθεση του αγώνα για τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενοι την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία και διεθνή προβολή.

Ο Αμερικανός πυγμάχος αιτιολόγησε την αναβολή αναφέροντας την ύπαρξη δικαστικών εκκρεμοτήτων με εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι εμπλεκόμενοι αθλητές επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στη νέα ημερομηνία, συνεχίζοντας κανονικά την προετοιμασία τους για το αθλητικό γεγονός.

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Αλλαγή δεδομένων μόλις λίγα 24ωρα πριν από το προγραμματισμένο «Battle of the Legends», καθώς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου η οποία ξεκίνησε με τουλάχιστον δύο ώρες καθυστέρηση ανακοινώθηκε ότι το event ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη Ζαμπίδη δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, μολνότι το προηγούμενο διάστημα οι δύο θρύλοι των μαχητικών αθλημάτων είχαν συμμετάσχει σε σειρά προωθητικών ενεργειών και συνεντεύξεων ενόψει της αναμέτρησης της 27ης Ιουνίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τους διοργανωτές, η διοργάνωση δεν θα διεξαχθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μιχάλης Ζαμπίδης βρέθηκαν κανονικά στη συνέντευξη Τύπου και η μάνατζερ του Έλληνα πυγμάχου έκανε γνωστό πως θα μεταφερθεί για Σεπτέμβρη.

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«Θέλαμε σας το ανακοινώσουμε όλοι μαζί, μαζί με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη, ότι η διοργάνωση θα μεταφερθεί για λίγες ημέρες παρακάτω, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Σεπτέμβρη. Θα σας δώσουμε την ακριβή ημερομηνία σε λίγες ημέρες», ανέφερε υπεύθυνος της διοργάνωσης.

Ο ίδιος ο Μεϊγουέδερ ανέφερε πως έχει να λύσει κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες με κάποια εταιρία και ενημέρωσε πως θα γίνει σε περίπου 60 μέρες με σκοπό φυσικά να γίνει κάτι μεγάλο!

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός πυγμάχος, προέκυψαν κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες, για τις οποίες οφείλει να είναι στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα από χθες είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστές ότι η διαμάχη που είχε με την CSI Sports Events η οποία υπέβαλε αγωγή στη Νέα Υόρκη κατά του Μεϊγουέδερ.

Αυτή η εταιρία υποστηρίζει ότι έχει πληρώσει εκατομμύρια σε προκαταβολές για τα αποκλειστικά δικαιώματα δύο παιχνιδιών που υπήρχαν φήμες ότι θα γίνουν, μία με αντίπαλο τον Τάισον και μια με τον Πακιάο.

“Έχει πέσει τόση προετοιμασία, πείνα για τα κιλά, ωστόσο για κάποιους διαδικαστικούς λόγους θα πρέπει να το σεβαστούμε. Οπότε πιστεύω ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τα σενάρια, ώστε να μπορεί να έχει κάλυψη, είμαστε πολύ κοντά ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε την πλατφόρμα για να έχουμε προβολή σε πάνω από 190 χώρες. Θα πρέπει να γίνει έτσι ακριβώς όπως αρμόζει η διοργάνωση”. Έχουν έρθει πολύ μεγάλοι αθλητές, οπότε η διοργάνωση θα γίνει κανονικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την προσπάθεια των αθλητών και να την απολαύσουμε αυτή την προσπάθεια. Εμείς έχουμε μπροστά μας κι 60-70 μέρες προετοιμασίας, είμαι λυσσασμένος, πεινασμένος, ανυπομονούσα να χτυπήσει το καμπανάκι. Έχω όμως αυτό το νέο και πρέπει να πειθαρχήσω και να προσαρμοστώ και να περιμένω και να προετοιμάζομαι” είπε με τη σειρά του ο Μιχάλης Ζαμπίδης.