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Ο Ιταλός οδηγός προσπέρασε τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ τρεις γύρους πριν από το τέλος, εξασφαλίζοντας την έβδομη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός νικητής του εγχώριου Grand Prix μετά το 1966.

Η ομάδα της Mercedes κυριάρχησε στον αγώνα κάνοντας το ένα-δύο, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω σφοδρής εξόδου.

Μετά τη νίκη του στη Μόντσα, ο Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του στη βαθμολογία των οδηγών στους εξήντα έξι βαθμούς από τον δεύτερο Ράσελ.

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Η Μόντσα έζησε μια από εκείνες τις Κυριακές που περνούν αμέσως στην ιστορία της Formula 1. Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes και πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος, ξεκίνησε μόλις 19ος και είδε πρώτος την καρό σημαία, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Ο Αντονέλι είχε καταταγεί έβδομος στις δοκιμές, αλλά οι αλλαγές σε στοιχεία της μονάδας ισχύος τον έστειλαν στο πίσω μέρος του grid. Αντί να περιοριστεί σε έναν αγώνα διάσωσης βαθμών, μετέτρεψε την ποινή σε αφετηρία για έναν θρίαμβο.



Η μεγάλη αντεπίθεση



Ο Ιταλός έκανε εκρηκτική εκκίνηση και μέσα στους πρώτους δέκα γύρους είχε ήδη φτάσει στην πρώτη πεντάδα. Στον 18ο γύρο βρέθηκε επικεφαλής, έχοντας περάσει και τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ. Η διαχείριση ενέργειας και ελαστικών, οι αλλαγές θέσεων στην κορυφή και η στρατηγική υπό καθεστώς Virtual Safety Car κράτησαν τον αγώνα ανοικτό μέχρι το τέλος.

Με φρέσκα ελαστικά, ο Αντονέλι επέστρεψε στη δεύτερη θέση και τρεις γύρους πριν από το τέλος έκανε την καθοριστική προσπέραση στον Ράσελ. Από εκεί και πέρα δεν κοίταξε πίσω. Ο Ράσελ τερμάτισε δεύτερος και ο Μαξ Φερστάπεν τρίτος.



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Ένα ιστορικό ιταλικό «σπάσιμο» 60 ετών



Η νίκη έχει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος. Ο Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει το Grand Prix Ιταλίας μετά τον Λουντοβίκο Σκαρφιότι το 1966. Έξι δεκαετίες αναμονής τελείωσαν στη Μόντσα, με έναν Ιταλό οδηγό να θριαμβεύει μπροστά στις κατάμεστες εξέδρες.

Για τον Αντονέλι ήταν η έβδομη νίκη του στη σεζόν του 2026. Είχε ήδη κερδίσει σε Κίνα, Ιαπωνία, Μαϊάμι, Καναδά, Μονακό και Βέλγιο και τώρα πρόσθεσε τη σημαντικότερη, συναισθηματικά, επιτυχία της χρονιάς.



Το δράμα της Ferrari



Για τη Ferrari, αντίθετα, η ημέρα εξελίχθηκε οδυνηρά. Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε σφοδρή έξοδο στη δεύτερη αγωνιστική περίοδο και εγκατέλειψε, προκαλώντας κόκκινη σημαία. Ο Λιούις Χάμιλτον, αφού είχε ήδη χάσει έδαφος στην εκκίνηση, περιορίστηκε στην έκτη θέση.

Στη Μόντσα, εκεί όπου το κόκκινο είναι σχεδόν θρησκεία, ο μεγάλος πρωταγωνιστής φορούσε αυτή τη φορά τα χρώματα της Mercedes.



Ο Αντονέλι ανοίγει τη διαφορά στο πρωτάθλημα



Με τους 25 βαθμούς της νίκης, ο Αντονέλι έφτασε τους 267 και άνοιξε τη διαφορά του από τον Ράσελ στους 66 βαθμούς. Ο Χάμιλτον ακολουθεί τρίτος με 191. Η Mercedes, με το 1-2 της Μόντσα, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κορυφή των κατασκευαστών.

Η επόμενη στάση είναι το νέο Grand Prix της Ισπανίας στη Μαδρίτη. Όμως η Μόντσα του 2026 θα μείνει ως η ημέρα που ο Κίμι Αντονέλι ξεκίνησε σχεδόν τελευταίος και τερμάτισε πρώτος, γράφοντας μια καθαρά ιταλική σελίδα στην ιστορία της Formula 1.



Οι έξι πρώτοι στο Grand Prix Ιταλίας

Κίμι Αντονέλι – Mercedes Τζορτζ Ράσελ – Mercedes Μαξ Φερστάπεν – Red Bull Λάντο Νόρις – McLaren Όσκαρ Πιάστρι – McLaren Λιούις Χάμιλτον – Ferrari

Οι έξι πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών

Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 267 βαθμοί Τζορτζ Ράσελ – Mercedes – 201 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον – Ferrari – 191 βαθμοί Λάντο Νόρις – McLaren – 171 βαθμοί Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 155 βαθμοί Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – 127 βαθμοί

Οι έξι πρώτες ομάδες στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών

Mercedes – 468 βαθμοί Ferrari – 346 βαθμοί McLaren – 287 βαθμοί Red Bull – 204 βαθμοί Racing Bulls – 75 βαθμοί Alpine – 62 βαθμοί





(Με πληροφορίες από Formula 1, Reuters, The Race, GPblog)