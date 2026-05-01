Ο viral «ακούρευτος» οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, που έγινε γνωστός μέσα από τα social media λόγω του ιδιαίτερου στοιχήματος να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε διαδοχικές νίκες, βρέθηκε αυτή τη φορά σε ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου συναρπαστικό αθλητικό σκηνικό.

Πηγή: Instagram

Ο 29χρονος ταξίδεψε στη Βαλένθια και παρακολούθησε από κοντά τον δεύτερο αγώνα των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR, από τις εξέδρες της «Roig Arena».

Πηγή: Instagram

Η επιλογή του τον αντάμειψε, καθώς έγινε μάρτυρας ενός εντυπωσιακού αγώνα που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να χαρίζει τη νίκη στους «πράσινους» και να χαρίζει στον ίδιο μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.