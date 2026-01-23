Μια απίστευτη υπόθεση πλαστοπροσωπίας ήρθε στο φως και αφορά τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρέμι Μόουζες. Στη Ζάκυνθο, ένας αλλοδαπός που ζούσε στο νησί για αρκετά χρόνια συστήθηκε ως ο διάσημος άσος, εκμεταλλευόμενος την ομοιότητά του με τον πραγματικό Μόουζες. Ο άνδρας αυτός, ο οποίος στην πραγματικότητα ονομαζόταν Κένεθ Κέιτ, αγόρασε σπίτι στο Αργάσι και ανέπτυξε δραστηριότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας και προπονητικά καθήκοντα στην ομάδα της Δόξας Πηγαδακίων.

Κατοίκοι του νησιού περιγράφουν ότι ο Κέιτ εμφανιζόταν φιλικός και φαινόταν γνώστης του ποδοσφαίρου, ενώ η παρουσία του δεν ξένιζε ιδιαίτερα τους ντόπιους, καθώς πολλοί συνήθως βλέπουν τους συνταξιούχους να προτιμούν μια ήσυχη ζωή με χόμπι και εθελοντισμό. «Μας έκανε εντύπωση, αλλά φαινόταν ότι ήξερε το ποδόσφαιρο και ήταν μεταδοτικός», λέει μια τοπική αθλήτρια.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του στις 3 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 60 ετών. Η είδηση του θανάτου του «Μόουζες» διαδόθηκε μέσω social media και στη Βρετανία, προκαλώντας αφιερώματα στα κανάλια, μέχρι που ο γιος του πραγματικού Ρέμι Μόουζες ανακοίνωσε δημόσια ότι ο πατέρας του ζει και είναι καλά.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι, ο Κέιτ είχε ξεγελάσει αρκετό κόσμο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως διάσημο ποδοσφαιριστή και συμμετέχοντας ενεργά σε μια γυναικεία ομάδα ερασιτεχνικού επιπέδου. Η σύζυγός του τον είχε ντύσει με πανάκριβα ρούχα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φέρετρο, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση. Παράλληλα, ήταν οικονομικά ανεξάρτητος και δεν εργαζόταν ενώ βρισκόταν στο νησί.

Οι μόνιμοι κάτοικοι και οι Άγγλοι που ζουν στη Ζάκυνθο διαπίστωσαν εκ των υστέρων την απάτη, ενώ υπάλληλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικοινώνησαν για να διαπιστώσουν αν κάποιος είχε ενοχληθεί ή θιχθεί από την υπόθεση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς η ιστορία φέρνει περισσότερο σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά σε απλή περίπτωση πλαστοπροσωπίας.

Η υπόθεση του Κέιτ, που για χρόνια ζούσε σαν… διάσημος ποδοσφαιριστής, θα μείνει στη μνήμη των Ζακυνθινών, αναδεικνύοντας την απίστευτη ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί ψευδείς πραγματικότητες και να ξεγελάει ακόμη και εκείνους που τον γνωρίζουν καλά.