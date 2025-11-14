Ο Ερίκ Καντονά, ένας από τους πλέον εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για την κατάσταση του συλλόγου, εκφράζοντας ανοιχτά την ανησυχία του για την πορεία της ομάδας. Ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι προβληματίζεται με την εικόνα της Γιουνάιτεντ και αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε προσωπικά στον ιδιοκτήτη της INEOS, σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ζητώντας του να συμβάλει στην αναδόμηση του συλλόγου.

«Έχω πολλές άλλες ασχολίες και projects, αλλά σκέφτηκα πως για δύο ή τρία χρόνια, ίσως θα μπορούσα να τα αφήσω αυτά στην άκρη και να προσπαθήσω να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον σύλλογο, ο οποίος μου έχει δώσει τα πάντα», σημείωσε ο Καντονά. Όσο για την απάντηση του Ράτκλιφ, ο ίδιος είπε: «Δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, οπότε δεν νιώθω πια ενοχές. Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα».

Στη συνέχεια, ο Καντονά αναφέρθηκε στα προβλήματα που, κατά τη γνώμη του, εμποδίζουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων. Χαρακτήρισε την κατάσταση «καταστροφή» και υπογράμμισε: «Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε ένα στιλ όμορφου επιθετικού ποδοσφαίρου, το οποίο οι νέοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να είχαν αξιοποιήσει. Αντί γι’ αυτό, το κατέστρεψαν».

Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ κατηγόρησε ακόμη τη διοίκηση Ράτκλιφ ότι «προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα» και ότι δεν δείχνει σεβασμό σε κανέναν. Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στα σχέδια για νέο γήπεδο, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα αλλοιώσει την ταυτότητα του συλλόγου. Μάλιστα, συνέκρινε ένα πιθανό «διαζύγιο» με το Ολντ Τράφορντ με την αλλαγή έδρας της Άρσεναλ: «Για μένα, η Άρσεναλ έχασε την ψυχή της όταν έφυγε από το Χάιμπουρι, δεν νομίζω ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να παίξει σε άλλο γήπεδο, εκτός από το Ολντ Τράφορντ».

Ακόμη, ο Καντονά καταλόγισε στη διοίκηση πως «δεν θέλει πια τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον ως πρεσβευτή του συλλόγου», κάτι που – όπως είπε – υποδηλώνει «έλλειψη σεβασμού προς τις παραδόσεις της ομάδας». Τόνισε ότι η «οικογένεια» που περιέβαλλε την ομάδα παλαιότερα —«προπονητής, παίκτες, υπάλληλοι, στελέχη»— αποτελούσε θεμέλιο της επιτυχίας της και πως αυτή «η ψυχή της πρέπει να ξαναβρεθεί».

Κλείνοντας, ο Γάλλος θρύλος δήλωσε: «Αν σήμερα ήμουν νέος φίλαθλος δεν νομίζω ότι θα επέλεγα τη Γιουνάιτεντ λόγω των αποφάσεων που λαμβάνονται».