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Στο Μιλάνο είχε κηρυχθεί δημοτικό πένθος, καθώς η πόλη αποχαιρέτησε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία της Μίλαν και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Φράνκο Μπαρέζι.

Από νωρίς το πρωί, η Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου (Basilica di Sant’Ambrogio), στο κέντρο της ιταλικής μεγαλούπολης, άρχισε να γεμίζει από φιλάθλους που θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο στον Φράνκο Μπαρέζι. Ανάμεσα στο πλήθος ξεχώριζε μια τεράστια σημαία με την επιγραφή «Baresi 6», τα κόκκινα και μαύρα κασκόλ της Μίλαν, αλλά και το σύνθημα «C’è solo un capitano» (υπάρχει μόνο ένας αρχηγός), αφιερωμένο στον εμβληματικό αρχηγό της ομάδας.

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Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή την τελευταία ημέρα του Ιουλίου και στην κηδεία του έδωσαν το «παρών» πρώην συμπαίκτες, αντίπαλοι, φίλοι της Μίλαν και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, προκειμένου να τιμήσουν έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών.

Η φανέλα με το Νο6 αποσύρθηκε οριστικά προς τιμήν του, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Το φέρετρο μετέφεραν στο εσωτερικό της εκκλησίας οι Ντανιέλε Μασάρο, Ρομπέρτο Ντοναντόνι, Φίλιππο Γκάλι, Μάρκο φαν Μπάστεν, Τζοβάνι Γκάλι και Άντζελο Κολόμπο, ενώ πίσω τους ακολουθούσαν οι Πάολο Μαλντίνι και Μπίλι Κοστακούρτα.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε πρώτος ο Τζουζέπε Μπέργκομι, ο εμβληματικός αρχηγός της Ίντερ και μεγάλος αντίπαλος του Μπαρέζι, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που φόρτισε το κλίμα.

Η τελετή ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, όμως ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί έξω από τη βασιλική συνέχισε να τραγουδά το «C’è solo un capitano», αποδεικνύοντας την τεράστια αγάπη που έτρεφε για τον αρχηγό της Μίλαν.

Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να τον αποχωριστεί. Ένα τελευταίο σύνθημα, ένα τελευταίο χειροκρότημα και μια τελευταία αγκαλιά συνόδευσαν το τελευταίο ταξίδι του Φράνκο Μπαρέζι, με φιλάθλους όλων των ηλικιών να τον αποχαιρετούν εμφανώς συγκινημένοι.