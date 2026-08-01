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Παρά το γεγονός ότι το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου δεν ήταν το ίδιο παραγωγικό, ο Βαγγέλης Παυλίδης ολοκλήρωσε τη σεζόν με 30 γκολ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο «γκάζι» τη νέα χρονιά, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα στη σαρωτική νίκη των «αετών» της Λισαβόνας με 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

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Οι εμφανίσεις του δεν φυσικά δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητες. Αρκετοί ευρωπαϊκοί «μνηστήρες» φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μεταξύ των οποίων η Μπεσίκτας και η Τσέλσι, ενώ πρόσφατα προστέθηκε στην συγκεκριμένη λίστα η Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο νέος τεχνικός της Μπενφίκα, Μάρκο Σίλβα, ξεκαθάρισε από νωρίς στη διοίκηση πως δεν επιθυμεί την αποχώρησή του, θεωρώντας τον βασικό πυλώνα του αγωνιστικού του σχεδιασμού.

Την εν λόγω στάση επιβεβαιώνει και δημοσίευμα της «A Bola», σύμφωνα με το οποίο η πορτογαλική ομάδα έχει καταστήσει σαφές προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο Παυλίδης δεν παραχωρείται. Το μόνο σενάριο που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα είναι η κατάθεση πρότασης που θα φτάνει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.