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Η συμφωνία περιλαμβάνει υψηλές οικονομικές απολαβές και πληθώρα επιπλέον προνομίων για τον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του.

Περισσότεροι από 25.000 φίλαθλοι υποδέχθηκαν τον Αιγύπτιο σταρ στο γήπεδο της ομάδας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για τη μεταγραφή.

Η διοίκηση του συλλόγου στοχεύει με αυτή την κίνηση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενισχύοντας σημαντικά τις προσδοκίες των οπαδών.

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Η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ αποτελεί αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού καλοκαιριού.

Ο 35χρονος Αιγύπτιος σούπερ σταρ αποχώρησε από τη Λίβερπουλ έπειτα από μία δεκαετία και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τραπεζούντα, προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον αλλά και πολλές συζητήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, η συμφωνία του Σαλάχ με την τουρκική ομάδα συνοδεύεται από εντυπωσιακά οικονομικά δεδομένα. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο όχι μόνο για υψηλές απολαβές του Αιγύπτιου, αλλά και για μια σειρά από ιδιαίτερα προνόμια που αφορούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Τα… απίστευτα προνόμια του Σαλάχ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τουρκία, το συνολικό πακέτο της συμφωνίας περιλαμβάνει:

30 εκατ. ευρώ ετήσιο μισθό

20 εκατ. ευρώ μπόνους υπογραφής

14 εκατ. ευρώ προμήθεια μάνατζερ

Πολυτελή βίλα στο Ντουμπάι

Πολυτελή βίλα στο Ουζουνγκιόλ

Πολυτελή BMW για τον πατέρα του

Πολυτελή BMW για τη μητέρα του

Πολυτελή BMW για τον αδελφό ή την αδελφή του

Πολυτελή BMW για τη σύζυγό του

Κάλυψη των εξόδων ιδιωτικής εκπαίδευσης των παιδιών του

10.000 ευρώ τον μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του

για το κομμωτήριο της συζύγου του 20.000 ευρώ τον μήνα για προϊόντα κουζίνας

για προϊόντα κουζίνας 5.000 ευρώ τον μήνα για χαρτί υγείας

Πρόκειται για παροχές που, εφόσον επιβεβαιωθούν, ξεπερνούν κάθε συνηθισμένο πλαίσιο σε μια ποδοσφαιρική συμφωνία και έχουν ήδη προκαλέσει έντονα σχόλια στην Τουρκία.

Αποθέωση στην Τραπεζούντα από 25.000 οπαδούς

Η άφιξη του Σαλάχ στην Τραπεζούντα προκάλεσε πραγματικό πανζουρλισμό.

Περισσότεροι από 25.000 φίλαθλοι της Τραμπζονσπόρ συγκεντρώθηκαν στο «Papara Park» για να υποδεχθούν τον Αιγύπτιο σταρ και να του ζητήσουν να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

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Ο Σαλάχ έκανε τον γύρο του γηπέδου μέσα σε αποθέωση, εμφανώς εντυπωσιασμένος από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι.

«Ειλικρινά, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Υπάρχουν περίπου 25.000 οπαδοί για να με καλωσορίσουν. Είναι απίστευτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην Τραπεζούντα, πλέον, το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από ενθουσιώδες. Η άφιξη του Σαλάχ έχει ανεβάσει στα ύψη τις προσδοκίες, με την Τραμπζονσπόρ να θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2022.

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Τότε, η ομάδα της Τραπεζούντας είχε κατακτήσει τον τίτλο έχοντας μεταξύ των πρωταγωνιστών της τους Έλληνες Τάσο Μπακασέτα και Μανώλη Σιώπη.

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