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Ο τραυματισμός προέκυψε κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στη Μπουντεσλίγκα, όπου ο ποδοσφαιριστής είχε σημειώσει το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα.

Το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου ο αθλητής θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τη συνέχεια της αποθεραπείας του.

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν απουσία πέντε έως έξι μηνών, με την επιστροφή του στη δράση να τοποθετείται χρονικά τον Μάρτιο του 2027.

Η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ δίνει προτεραιότητα στην πλήρη ανάρρωση του παίκτη, αποφεύγοντας την άσκηση πίεσης για την τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος επιστροφής.

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Η μεγάλη και δύσκολη διαδρομή της επιστροφής του Γιάννη Κωνσταντέλια αρχίζει σήμερα, καθώς ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ περνά την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο.

Ο Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, την οποία υπέστη στο πρώτο του παιχνίδι στη Bundesliga. Το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα είχε ξεκινήσει ιδανικά, όμως μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε εφιάλτη.

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Ο Έλληνας άσος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Αμβούργο και μάλιστα είχε προλάβει να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, πριν τραυματιστεί στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν στη συνέχεια τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό, με την Ντόρτμουντ να ανακοινώνει τη ρήξη χιαστού και την απουσία του για αρκετούς μήνες. Η ίδια η γερμανική ομάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι η προτεραιότητα είναι πλέον η αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Στο πλευρό του η οικογένειά του

Στη δύσκολη σημερινή ημέρα ο «Ντέλιας» δεν είναι μόνος. Στο πλευρό του βρίσκονται η σύζυγός του Χριστίνα και οι γονείς του, Βασίλης και Λένα, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Γερμανία προκειμένου να είναι μαζί του τόσο στην επέμβαση όσο και στις πρώτες ημέρες της αποκατάστασής του.

Δίπλα του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και ο μάνατζέρ του, Λεωνίδας Αθανασούλας.

Οι πρώτες εβδομάδες στη Γερμανία και μετά η Θεσσαλονίκη

Το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, με το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ να παρακολουθεί στενά την κατάσταση του γονάτου του μετά την επέμβαση.

Στη συνέχεια, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχίσει το βασικό μέρος της αποθεραπείας του.

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Η επιλογή της Θεσσαλονίκης αναμένεται να του προσφέρει ένα πιο οικείο περιβάλλον, καθώς θα βρίσκεται κοντά στην οικογένεια και τους ανθρώπους του κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου αποκατάστασης.

Παράλληλα, άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια Ντόρτμουντ αναμένεται να έχουν ενεργό ρόλο στην πορεία της αποθεραπείας του, παρακολουθώντας την εξέλιξή του και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.

Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένας πρώτος σχεδιασμός για την επιστροφή του Κωνσταντέλια, με την επέμβαση στο Μόναχο να αποτελεί το πρώτο βήμα και τη μακρά περίοδο αποκατάστασης να ακολουθεί.

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Ο μακρύς δρόμος μέχρι την επιστροφή

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου πέντε έως έξι μηνών, με τον Μάρτιο του 2027 να αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα που έχει αναφερθεί για την επιστροφή του στη δράση, εφόσον η αποθεραπεία εξελιχθεί ομαλά.

Στην Ντόρτμουντ, πάντως, δεν θέλουν να ασκήσουν πίεση στον 23χρονο ποδοσφαιριστή ούτε να τον δεσμεύσουν σε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού του και η επιστροφή του όταν θα είναι πραγματικά έτοιμος.

Ο Κωνσταντέλιας καλείται πλέον να αφήσει πίσω του την απογοήτευση του σοβαρού τραυματισμού και να επικεντρωθεί στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά του, με στόχο να επιστρέψει δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.

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Με πληροφορίες από paoktoday.gr και gazzetta.gr