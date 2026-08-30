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Ένα ξεχωριστό μήνυμα στήριξης στον Γιάννη Κωνσταντέλια έστειλε η Εθνική Ελλάδας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του διεθνούς μεσοεπιθετικού, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών και αναμένεται να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Η “γαλανόλευκη” επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στον 23χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στην Bundesliga, γεγονός που «πάγωσε» προσωρινά και την προσπάθεια της Εθνικής να τον επαναφέρει στις τάξεις της.

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Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από την Εθνική Ελλάδας για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο υπήρχε διάθεση για να επιστρέψει στην ομάδα. Ο τραυματισμός του, όμως, αλλάζει τα δεδομένα και τον θέτει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Η Εθνική θέλησε να του στείλει δημόσια το δικό της μήνυμα συμπαράστασης μέσω Instagram, χρησιμοποιώντας μάλιστα τα γράμματα του ονόματος «Ντέλιας» για να σχηματίσει ένα ακροστιχίδα με ευχές προς τον ποδοσφαιριστή.

«Να έχεις δύναμη,

Τίποτε δεν θα σε σταματήσει,

Είμαστε δίπλα σου,

Λεπτό με το λεπτό,

Ισχυρή θέληση,

Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι,

Σιδερένιος», έγραψε χαρακτηριστικά η Εθνική.

Ο Κωνσταντέλιας είχε ανακοινώσει την απόφασή του να μην αγωνίζεται πλέον με τη “γαλανόλευκη” πριν από τη μεταγραφή του στη Γερμανία. Η νέα εξέλιξη, πάντως, έχει θέσει σε δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό κομμάτι, με την Εθνική να στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή στη δύσκολη περίοδο της αποκατάστασής του.