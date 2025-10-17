Ο Ολυμπιακός με μία απίστευτη ανατροπή στα τελευταία λεπτά, γύρισε το παιχνίδι από το -13, βρήκε το νικητήριο καλάθι από τον Βεζένκοφ στα 18 δευτερόλεπτα και επικράτησε της Μακάμπι με 95-94 σε ένα πραγματικά «τρελό» παιχνίδι, με συγκλονιστικό Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος τελείωσε με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Στα του αγώνα, ο Ολυμπιακός μπήκε «μουδιασμένος» στο παρκέ, έκανε αρκετά λάθη στην επίθεση και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ντιλικίνα φορτώθηκε από πολύ νωρίς με δύο φάουλ και έγινε αλλαγή. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπάθησαν να σημαδέψουν τον Μιλουτίνοφ στην ρακέτα (2/2 δίποντα), αλλά η αστοχία τους πίσω από τα 6.75 (1/7 τρίποντα) κατά το ξεκίνημα, κράτησαν τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ.

Αυτός που έδωσε σημαντικές λύσεις ήταν ο Ντόρσεϊ (10π.), ο οποίος ευστόχησε σε δύο διαδοχικά σουτ από την περιφέρεια, ενώ ο Παπανικολάου με τρίποντο από την γωνία μείωσε την διαφορά στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (24-22).

Στην συνέχεια, τα πολλά λάθη των Πειραιωτών οδήγησαν σε κλεψίματα και σε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό για την Μακάμπι, η οποία αύξησε την διαφορά στο +7 έπειτα από το κάρφωμα του Μπρισέτ (35-28, 15′). Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε έπειτα από το καλάθι του Μιλουτίνοφ (35-35), ωστόσο Χόρντ και Γουόκερ έκαναν ότι ήθελαν στην επίθεση, με την Μακάμπι να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο +8 (48-40).

Μάζεψε γρήγορα την διαφορά με Γουόρντ, Βεζένκοφ

Μέσα σε μόλις δύο λεπτά, ο Ολυμπιακός μάζεψε την διαφορά του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας ως βασικούς πρωταγωνιστές τους Γουόρντ και Βεζένκοφ. Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν πιο σκληροί στην άμυνα, ενώ στην επίθεση, έπειτα από το ωραίο πικ εν ρολ του Ντόρσει με τον Χολ μείωσαν στο καλάθι (54-52, 24′).

Απίστευτο σόου ο αλάνθαστος Ντάουτιν

Η Μακάμπι μπήκε αρκετά δυνατά στο τέταρτο δεκάλεπτο και με ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Ντάουτιν, μπροστά στον Ντόρσεϊ αύξησε την διαφορά (73-65, 31′). Ο Αμερικανός ήταν αλάνθαστος (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή για την Μακάμπι, σκοράροντας νέα τρίποντα μπροστά σε Χολ και Μιλουτίνοφ (76-67).

Συγκλονιστικός Μιλουτίνοφ, το έκανε ντέρμπι ο Ολυμπιακός

Ο απίστευτος Ντάουτιν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Ο γκάρντ της Μακάμπι σκόραρε νέο τρίποντο, είχε 6/6, οδηγώντας την ομάδα του σε διψήφια διαφορά (93-81, 37′). Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να παίξουν με τον Μιλουτίνοφ στην ρακέτα (23π.), ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους του Ολυμπιακού και αποτέλεσε μόνιμη επιθετική απειλή για τους φιλοξενούμενους.

Μετά από καλάθι του Σέρβου, ο Ολυμπιακός μείωσε στους έξι (93-87, 39′) και με το τρίποντο του Γουόρντ στους τρεις, έπειτα από ασίστ του Ντόρσεϊ. Στο συγκλονιστικό φινάλε στο Βελιγράδι, ο Βεζένκοφ κέρδισε έξυπνα το φάουλ για τρεις βολές στα 42 δευτερόλεπτα και ευστόχησε σε όλες, μειώνοντας στον πόντο (94-93).

Ακολούθως ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα, ο Βεζένκοφ «βυθίστηκε» χαμηλά στην ρακέτα, δέχτηκε την πέμπτη ασίστ από τον Ντόρσεϊ και σκόραρε από κοντά στα 18 δευτερόλεπτα, βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά (94-95), σε μία απίστευτη ανατροπή, που θα μνημονεύεται για καιρό στον Πειραιά. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στις νίκες, μετά την εντός έδρας ήττα από την Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

Μακάμπι: (Οντέντ Κάτας) Χορντ 12, Κλαρκ 4, Σάντος 7, Γουόκερ 15, Σόρκιν 12, Μπρισέτ 7, Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 3, Ντάουτιν 24, Λιφ 7, Μπλατ 3

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Ντιλικίνα 7, Γουορντ 6, Λαρεντζάκης, Λι 5, Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 3,Ντόρσεϊ 18, Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 23, Χολ 8