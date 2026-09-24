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Η αθλήτρια σκοπεύει να μοιράζεται περιεχόμενο από την καθημερινότητά της, την επαγγελματική της προετοιμασία και τις προσωπικές στιγμές με την οικογένειά της.

Μέσω της πλατφόρμας, η διεθνής παίκτρια επιδιώκει να αναδείξει πτυχές της ζωής μιας επαγγελματία ποδοσφαιρίστριας και να συνδέσει καλύτερα τους οπαδούς με το άθλημα.

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Η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης και βασική τερματοφύλακας της ομάδας, Λόλα Γκαγιάρδο, γνωστοποίησε την δημιουργία λογαριασμού στο OnlyFans, με στόχο να έρθει πιο κοντά στους υποστηρικτές της και να τους δώσει πρόσβαση σε περισσότερες πτυχές της καθημερινότητάς της, τόσο μέσα όσο και έξω από το ποδόσφαιρο.

Η 33χρονη Ισπανίδα διεθνής έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League με τη Λιόν το 2020. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2015 και του 2019, αλλά και στα Euro του 2013, του 2017 και του 2022.

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Μέσα από το OnlyFans, η Γκαγιάρδο σκοπεύει να παρουσιάσει στους followers της περισσότερες πλευρές της ζωής μιας ποδοσφαιρίστριας που πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο, προσφέροντας περιεχόμενο από την καθημερινότητα της σεζόν, την προετοιμασία της και την προσπάθειά της να πετύχει τους αγωνιστικούς της στόχους.

Παράλληλα, οι συνδρομητές της θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στιγμές από την προπόνηση, την προετοιμασία πριν από τους αγώνες, αλλά και την καθημερινότητά της μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η Ισπανίδα τερματοφύλακας αναμένεται να μοιραστεί και πιο προσωπικές στιγμές, καθώς μαζί με τη σύζυγό της, Κριστίνα Βιθέντε, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Στο περιεχόμενο που θα παρουσιάζει θα περιλαμβάνονται ακόμη οι ασχολίες της εκτός ποδοσφαίρου, όπως η μαγειρική, το πάντελ, η μόδα και τα ταξίδια που πραγματοποιεί μαζί με την οικογένειά της.

«Το γυναικείο ποδόσφαιρο κερδίζει τεράστια δημοτικότητα και είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή για να είσαι μέρος του.

Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να φέρουμε τους οπαδούς πιο κοντά στις παίκτριες και τις ιστορίες πίσω από το άθλημα.

Γι’ αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο OnlyFans. Η πλατφόρμα μου προσφέρει έναν ακόμη χώρο όπου οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν το ταξίδι μου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, να με γνωρίσουν εκτός γηπέδου και να συνδεθούν με τον ευρύτερο κόσμο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

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Θα προσφέρω μια ματιά στη ζωή μου ως παίκτρια, με το βλέμμα μου στραμμένο στο Champions League 2027/28 και να γιορτάσω την κοινότητα που περιβάλλει το ποδόσφαιρο», δήλωσε η σταρ ανακοινώνοντας τη συμφωνία με την πλατφόρμα.

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