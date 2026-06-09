Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΔΕΑΒ τιμωρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τον Παναθηναϊκό για όλα όσα συνέβησαν στο Game 2 με τον Ολυμπιακό, που οι «πράσινοι» επικράτησαν 68-58.

Η συγκεκριμένη ποινή θα εφαρμοστεί από τη νέα σεζόν και έτσι το «τριφύλλι» θα έχει κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στον τέταρτο τελικό της T-Center κόντρα στον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00).

Advertisement

Advertisement

Επιπλέον, τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε παράπονα από τους διαιτητές και τους πλησίασε, πατώντας την πλαϊνή γραμμή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δ. Γιαννακόπουλος έχει ήδη αποβληθεί από τα γήπεδα για ένα μήνα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Νίκο Λεπενιώτη, τον γενικό διευθυντή του Ολυμπιακού, για τα σχόλια που έκανε στην δημόσια τηλεόραση μετά τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες και θεωρήθηκαν δυσφημιστικά για το άθλημα.