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Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου διάρκειας έξι ετών, η οποία θα τον κρατήσει στη θέση του μέχρι το τέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2032, αφού οδήγησε την εθνική ομάδα στην κατάκτηση των τίτλων του Euro 2024 και του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) επικύρωσε τη συμφωνία κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Μαδρίτη τη Δευτέρα, δίνοντας επίσημη έγκριση στην ανανέωση που είχε συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

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🔴 La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032.



🔗 https://t.co/8rHIwxji7n pic.twitter.com/1CBWzqMxZc — RFEF (@rfef) September 21, 2026

Πρόκειται για τη μακροβιότερη θητεία που έχει συμφωνηθεί ποτέ για προπονητή της Ισπανίας και θα οδηγήσει τον Ντε λα Φουέντε σε τρία μεγάλα τουρνουά: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032 στην Τουρκία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομοσπονδία, η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντική αύξηση μισθού.

Έχει φέρει τρεις τίτλους στην Ισπανία: το Nations League, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο μόνος τίτλος που του ξέφυγε ήταν το Nations League του 2025, στο οποίο η Ισπανία ηττήθηκε από την Πορτογαλία στα πέναλτι.

Ο Ντε λα Φουέντε έχει καθίσει στο πάγκο της Ισπανίας σε 50 αγώνες, με το ρεκόρ του να ανέρχεται σε 38 νίκες, 10 ισοπαλίες και δύο ήττες.

Οι ήττες αυτές ήρθαν κόντρα στη Σκωτία, η οποία αποτελεί τη μοναδική του ήττα σε επίσημο αγώνα, και κόντρα στην Κολομβία σε φιλικό αγώνα στο Λονδίνο.

Η Ισπανία έχει το μακρύτερο αήττητο σερί στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου, έχοντας συμπληρώσει 38 αγώνες χωρίς ήττα.