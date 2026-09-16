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Από τον ναό του Αγίου Παύλου αφαιρέθηκαν ένα ασημένιο ανάγλυφο και ένας πίνακας του 17ου αιώνα, ενώ από την εκκλησία της Βέρα Κρουζ εκλάπη ένα ξύλινο γλυπτό αγγέλου.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο οι κλοπές να συνδέονται μεταξύ τους.

Η Αρχιεπισκοπή της Βαγιαδολίδ ζήτησε από τις ενορίες να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης και να καταγράψουν με ακρίβεια τα κειμήλια που διαθέτουν.

Τα περιστατικά αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη αύξηση κλοπών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε μουσεία της Ισπανίας.

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Τρία έργα θρησκευτικής τέχνης κλάπηκαν από δύο εκκλησίες στη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, σε μία περίοδο κατά την οποία οι κλοπές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων σε μουσεία της χώρας και της Ευρώπης έχουν αυξηθεί. Η Αρχιεπισκοπή της Βαγιαδολίδ ζητά από τις εκκλησίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Η εκκλησία του Αγίου Παύλου (San Pablo), ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της Βαγιαδολίδ, έχασε δύο πολύτιμα έργα, ενώ από την κοντινή εκκλησία της Βέρα Κρουζ (Vera Cruz) κλάπηκε ένα γλυπτό. Και οι τρεις κλοπές έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η τύχη των αντικειμένων.

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Από τον ναό του San Pablo εξαφανίστηκε η εικαστική παράσταση της Οδού του Μαρτυρίου, ένα έργο ύψους περίπου 30 εκατοστών, με ασημένιο ανάγλυφο, που απεικονίζει τη σκηνή της δεύτερης πτώσης του Ιησού. Κλάπηκε επίσης αντίγραφο του 17ου αιώνα ενός πίνακα Ecce Homo του Ισπανού ζωγράφου Λουίς ντε Μοράλες, το οποίο βρισκόταν σε παρεκκλήσι του μνημειακού ναού.

Roban un ángel del siglo XVII y un cuadro de un Ecce Homo de la misma época en dos iglesias de Valladolid pic.twitter.com/rI2Mxqgsv3 September 11, 2026

Από την εκκλησία της Vera Cruz, που απέχει περίπου 400 μέτρα από τον San Pablo, κλάπηκε ξύλινο γλυπτό αγγέλου, ο οποίος κρατά έναν πυρσό ύψους περίπου 60-65 εκατοστών. Το γλυπτό αποτελούσε μέρος του συνόλου που πλαισιώνει την Αγία Τράπεζα του Lignum Crucis και χρονολογείται στον 18ο αιώνα.

La policía investiga el robo de dos obras de arte en las iglesias de la Vera Cruz y San Pablo, en Valladolid https://t.co/sWHFoZSW0f — El Adelantado de Segovia (@el_adelantado) September 11, 2026

Η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο εκκλησιών και το γεγονός ότι οι κλοπές σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων ημερών έχουν οδηγήσει στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να πρόκειται για τον ίδιο δράστη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στην αστυνομική έρευνα που να επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση.

Εκπρόσωπος της δομινικανής κοινότητας του Αγίου Παύλου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δύο κλοπές στον συγκεκριμένο ναό μπορεί να πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας, περίπου στις 20:30 της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ώρα στον ναό βρίσκονταν δεκάδες πιστοί.

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Σύμφωνα με τον νεωκόρο του San Pablo, τον οποίο επικαλείται η El Diario de Valladolid, αρκετοί πιστοί είδαν εκείνη την ημέρα έναν άνδρα να βγαίνει από την εκκλησία κρατώντας μια μεγάλη πλαστική σακούλα. Όταν οι υπεύθυνοι έλεγξαν τον ναό, διαπίστωσαν αρχικά ότι είχε εξαφανιστεί το Ecce Homo και υπέβαλαν καταγγελία. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι έλειπε και η παράσταση του 7ου Σταθμού της Οδού του Σταυρού, γεγονός που οδήγησε σε δεύτερη καταγγελία.

Η Αρχιεπισκοπή της Βαγιαδολίδ ζήτησε από τις ενορίες και τα θρησκευτικά τάγματα να «εντείνουν στο έπακρο τις προφυλάξεις και την επιτήρηση» στους ναούς τους. Παράλληλα, τους κάλεσε να διαθέτουν επικαιροποιημένα αρχεία των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς που κατέχουν, κατά προτίμηση με φωτογραφίες, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση και ο εντοπισμός τους σε περίπτωση κλοπής.

Οι νέες κλοπές στη Βαγιαδολίδ προστίθενται σε μια σειρά σοβαρών περιστατικών που έχουν σημειωθεί φέτος σε ισπανικά μουσεία.

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Στις 25 Απριλίου, από το Museo Arqueológico Provincial de Badajoz κλάπηκαν 149 χρυσά νομίσματα που αποτελούν τον λεγόμενο Θησαυρό της Βιγιανουέβα ντε λα Σερένα. Οι δράστες εισήλθαν από την πίσω πλευρά του μουσείου, παραβίασαν κιγκλίδωμα και έσπασαν τη βιτρίνα όπου φυλάσσονταν τα νομίσματα.

Στις 27 Ιουλίου, τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Μουσείο του Αλμπαθέτε και μέσα σε περίπου ενάμιση λεπτό αφαίρεσαν 220 χρυσά νομίσματα του 19ου αιώνα, τα οποία ανήκαν σε δύο συλλογές.

Στις 27 Αυγούστου, άγνωστοι έκλεψαν από το Μουσείο της Βιγιένα, στο Αλικάντε, μεγάλο μέρος του περίφημου Θησαυρού της Βιγιένα, ενός από τα σημαντικότερα σύνολα χρυσοχοΐας της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη. Μεταξύ των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν περιλαμβάνονται δεκάδες προϊστορικά αντικείμενα από χρυσό, ασήμι, σίδηρο και ήλεκτρο.

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Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Η Europol σε πρόσφατη έκθεσή της επισημαίνει ότι οι δράστες στρέφονται ιδιαίτερα σε αρχαία αντικείμενα από χρυσό, τα οποία μπορούν να λιώσουν και να μεταπωληθούν ως πολύτιμο μέταλλο, ενώ καταγράφεται και μεγαλύτερη χρήση βίαιων μεθόδων, με αντικείμενα όπως βαριοπούλες, τσεκούρια και εκρηκτικά.

Οι εκκλησίες, από την άλλη πλευρά, μπορεί να παραμένουν σχεδόν άδειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ κατά τη διάρκεια των ακολουθιών η προσοχή των πιστών είναι στραμμένη προς την Αγία Τράπεζα και τον λειτουργό, όχι στα έργα τέχνης που βρίσκονται στους χώρους του ναού.

Στην περίπτωση του San Pablo, αυτό φαίνεται πως ήταν αρκετό για να εκμεταλλευτεί ο δράστης τη στιγμή και να απομακρύνει τα έργα χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτός. Η έρευνα της ισπανικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Με πληροφοίες από Artnews

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