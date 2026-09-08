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Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ στη γαλλική Κυανή Ακτή.

«Σήμερα το πρωί, δύο άτομα εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ και έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης», ανέφερε ο δήμαρχος στις πρώτες δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι οι ληστές εντοπίστηκαν στις κάμερες της πόλης.

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Ενώ αρχικά σημείωσε ότι τη στιγμή που τράπηκαν σε φυγή, εγκατέλειψαν ένα από τα κλεμμένα έργα, αργότερα ανασκεύασε τονίζοντας ότι τη στιγμή της φυγής άφησαν δύο από τους πίνακες στους κήπους του μουσείου.

Οι αρχές χρειάστηκαν πέντε λεπτά για να ανταποκριθούν στο περιστατικό. «Ο συναγερμός του Μουσείου χτύπησε στις 5.48 π.μ. Στις 5.53 π.μ., μόλις πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική μας αστυνομία βρισκόταν στο σημείο», είπε.

Σύμφωνα με το BBC, η τοπική γαλλική εφημερίδα Nice-Matin αναφέρει ότι οι δράστες έκοψαν το συρμπατόπλεγμα για να εισέλθουν στον χώρο του μουσείου και επέλεξαν σκόπιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τη ληστεία, εκμεταλλευόμενοι την αλλαγή βάρδιας του προσωπικού ασφαλείας.

Το Μουσείο άνοιξε το 1960 και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι του ζωγράφου, εκεί όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του το 1919. Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ, μεταξύ άλλων το καβαλέτο και το αναπηρικό αμαξίδιό του, καθώς και πορτρέτα, τοπία και γυμνά που φιλοτέχνησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Οι 4 πίνακες είναι Portrait of Madame Pichon (1895), Portrait of Madame Colonna Romano (1910), Coco Lisant (1905), Jeune femme au puits (1886). Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιά είναι τα δύο έργα που εγκατέλειψαν οι ληστές.



Η κλοπή σημειώνεται έναν χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC