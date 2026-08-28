Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό κλοπής, που θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική ταινία, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καθώς σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Καΐρου στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές Αρχές, τρεις άνδρες αφαίρεσαν 105 κιλά κοτόπουλου από το πίσω μέρος φορτηγού, ενώ αυτό κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να το συγκρίνουν με σκηνές από τη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious».

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο που καταγράφει την κλοπή, ένας από τους δράστες φαίνεται να στηρίζεται στο καπό του αυτοκινήτου που έχει πλησιάσει το φορτηγό. Στη συνέχεια, αρπάζει τα κιβώτια με τα κοτόπουλα και τα παραδίδει σε συνεργό του, ο οποίος βρίσκεται στην καρότσα του αυτοκινήτου των δραστών και τα τοποθετεί εκεί.

Όπως κατέθεσε ο οδηγός του φορτηγού, το όχημα είχε ξεκινήσει από εργοστάσιο μεταφέροντας συνολικά τέσσερις τόνους κοτόπουλου. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η κλοπή και διαπίστωσε μόλις αργότερα ότι από το φορτίο έλειπαν 105 κιλά εμπορεύματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι, έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν ομάδα έξι υπόπτων, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και διέθεταν ποινικό μητρώο.

“Fast and Furious”- Egyptian life remake: footage shows the thieves who robbed a moving truck carrying frozen chicken and stole 105 kg of goods 🤷‍♂️ pic.twitter.com/IGYQtO3wwg — Roberto (@UniqueMongolia) August 28, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή τους, σύμφωνα με το υπουργείο, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και των αστυνομικών. «Ως αποτέλεσμα, τρεις ύποπτοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν επίσης όπλα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία», ανέφερε χαρακτηριστικά το αιγυπτιακό υπουργείο.