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Θύμα ληστείας έπεσε ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr χθες το βράδυ λίγο πριν τις 10, μόλις είχε κλείσει την καντίνα και είχε αποσυρθεί στο σπίτι του – ακριβώς δίπλα- ο 85χρονος ήρθε αντιμέτωπος με την εισβολή ενός αγνώστου, γεροδεμένου και μαυροφορεμένου, ο οποίος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με σπαστά ελληνικά, του ζήτησε την είσπραξη της ημέρας.

Αφού πήρε ποσό περίπου 500 ευρώ, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες του zarpanews.gr, o δράστης συνέχισε με σοκαριστική αναλγησία το έργο του, αφαιρώντας με ειδικό πενσάκι έξι δαχτυλίδια από τα δάχτυλα του θύματος αλλά και την χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του.

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Στο τέλος, τον έδεσε σε καρέκλα και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο, του έκλεψε το τηλέφωνο ενώ ασφάλισε και την πόρτα με σύρτη ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα έβγαινε.

Ωστόσο οι δολοφονικές του προθέσεις ανατράπηκαν από τον ηρωικό 85χρονο, ο οποίος κατάφερε μόνος του να λυθεί, να βγει έξω από το δωμάτιο και να απευθυνθεί σε υπάλληλο σεκιούριτι διπλανού ξενοδοχείου, η οποία κάλεσε την αστυνομία και σε ελάχιστο χρόνο ήταν εκεί, τόσο ένα περίπολο της ομάδας ΔΙΑΣ όσο και η ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες που παρείχαν στον 85χρονο πρώτες βοήθειες και του έκαναν ράμματα στις πληγές του ενώ ο ίδιος προτίμησε να μείνει εκεί να ηρεμήσει αντί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται με την αξιοποίηση της μαρτυρίας του θύματος και υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.