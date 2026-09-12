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Τα μέλη της οργάνωσης δέχονταν παραγγελίες μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών και απέστειλαν συνολικά 172 κιλά παράνομων ουσιών πραγματοποιώντας περίπου 1.500 αποστολές.

Οι Αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, εξοπλισμό παρασκευής, καθώς και χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια εφόδων σε ακίνητα της περιοχής.

Τέσσερις από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και σφετερισμό ταυτότητας από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Εξαρθρώθηκε στην Ισπανία εγκληματική οργάνωση, η οποία έστελνε μέσω ταχυδρομείων ναρκωτικές ουσίες σε πάνω από 45 χώρες, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ουγγαρία, οι ΗΠΑ και η Σρι Λάνκα.

Η Guardia Civil έχει συλλάβει πέντε άτομα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, μέλη μιας οργάνωσης που ασχολούνταν με το εμπόριο ναρκωτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με έδρα τη Βαλένθια. Όπως ανακοίνωσε το σώμα ασφαλείας, η ομάδα έφτασε να αποστείλει περισσότερα από 172 κιλά ναρκωτικών σε όλη την ισπανική επικράτεια και σε 45 διαφορετικές χώρες.

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Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Η οργάνωση, με έδρα τη Βαλένθια, φέρεται να λάμβανε παραγγελίες μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Στη συνέχεια, τα μέλη της προετοίμαζαν τις ουσίες και τις συσκεύαζαν σε δέματα, τα οποία αποστέλλονταν στους αγοραστές μέσω συμβατικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και εταιρειών ταχυμεταφορών.

#OperacionesGC | Desarticulada en #Valencia una organización criminal dedicada al envío de droga por correo postal.



📦 172,5 kg de estupefacientes incautados

🌍 Unos 1.500 envíos a más de 45 países

🚔 5 detenidos



La investigación se inició tras interceptarse en Ghana un envío… pic.twitter.com/2AkEgnPF1w — Guardia Civil (@guardiacivil) September 12, 2026

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση στη Γκάνα ενός δέματος που περιείχε 100 γραμμάρια MDMA και είχε προέλευση τη Βαλένθια. Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ευρύτερο δίκτυο και εργαστήριο στις περιοχές Λα Κοστέρα και Κανάλ ντε Ναβαρές.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών που ήταν ήδη συσκευασμένες και έτοιμες για αποστολή.

Τι κατασχέθηκε

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν: 116,5 κιλά κεταμίνης, 18,4 κιλά μεθαμφεταμίνης, 6,9 κιλά κοκαΐνης, 8,8 κιλά χασίς, 1 κιλό ηρωίνης, 20.000 δόσεις LSD, 20,85 κιλά άλλων ουσιών, 25 κιλά υλικού νόθευσης, 41 κιλά χημικών συστατικών για την παρασκευή ναρκωτικών.

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Παράλληλα, κατασχέθηκαν 26.000 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριές και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή και συσκευασία των δεμάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της το 2025 και πραγματοποιούσε διεθνείς αποστολές σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Συνολικά, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της πραγματοποίησαν περίπου 1.500 αποστολές, οι οποίες έφτασαν σχεδόν σε όλες τις ισπανικές επαρχίες και σε περισσότερες από 45 χώρες.

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Μεταξύ των χωρών στις οποίες είχαν προορισμό δέματα ήταν η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν και η Σρι Λάνκα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η Guardia Civil έκανε έρευνες σε ακίνητα στις περιοχές Άννα και Αλκούντια δε Κρεσπίνς, στην επαρχία της Βαλένθια. Εκεί οι Αρχές εντόπισαν και διέλυσαν το εργαστήριο, αλλά και τον χώρο όπου προετοιμάζονταν τα δέματα και αποθηκεύονταν οι ναρκωτικές ουσίες.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι όλοι ισπανικής υπηκοότητας και ηλικίας από 18 έως 44 ετών. Οι τέσσερις προφυλακίστηκαν, ενώ ο πέμπτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και σφετερισμό ταυτότητας.

Την επιχείρηση συντόνισε η Ομάδα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ναρκωτικών (EDOA), με τη συνδρομή διεθνών εταίρων. Στη Ρουμανία και την Ουγγαρία εντοπίστηκαν και μπλοκαρίστηκαν δέματα και συνελήφθη ο παραλήπτης μίας από τις αποστολές, ενώ με την Ολλανδία ο συντονισμός έγινε μέσω της Europol. Η ταχυδρομική υπηρεσία Correos, από την πλευρά της, συνεργάστηκε για το μπλοκάρισμα των εκκρεμών αποστολών.

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