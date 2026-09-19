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Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο τέως μονάρχης φιλοξενήθηκε στην κατοικία του Πέδρο Κάμπος και συμμετείχε σε οικογενειακή συνάντηση με συγγενικά του πρόσωπα.

Ο Χουάν Κάρλος παρακολούθησε τους αγώνες της Ρεγκάτα από φουσκωτό σκάφος, χωρίς ωστόσο να λάβει μέρος ως αγωνιζόμενος στη συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στην Ισπανία, ο τέως βασιλιάς πρόκειται να ταξιδέψει στη Γαλλία για την απονομή του βραβείου Saint-Simon.

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Ο Χουάν Κάρλος Α΄ βρίσκεται στο λιμάνι του Σανξένξο για να παρευρεθεί σε επίσημη εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει δείπνο εν πλω.

Η επίσκεψη του Χουάν Κάρλος στο Σανξένξο

Σύμφωνα με την La Voz de Galicia, ο Χουάν Κάρλος Α έφτασε στο Σανξένξο την Τετάρτη, κάνοντας ενδιάμεση στάση στο Πόιο για φαγητό στο εστιατόριο «Casa Solla». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του φιλοξενείται στην κατοικία ενός φίλου του, του Πέδρο Κάμπος, στην περιοχή Νανίν, στην είσοδο της κωμόπολης.

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Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίζεται να φτάνει στο λιμάνι και να κινείται υποβασταζόμενος από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, ενώ χρειάζεται βοήθεια και κατά την κάθοδό του από τις σκάλες.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 89χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι. Μαζί του βρίσκονταν περίπου τριάντα προσκεκλημένοι.

Juan Carlos I disfruta de una cena entre amigos y familiares en Galicia pic.twitter.com/G7L1PgV1D1 — EL MUNDO (@elmundoes) September 19, 2026

Ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρέθηκε στη Γαλικία για την καθιερωμένη παρουσία του στη Ρεγκάτα. Η παραμονή του στο Σανξέχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μια βραδινή βόλτα στη θάλασσα, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Στην οικογενειακή αυτή συνάντηση συμμετείχαν η κόρη του, ινφάντα Ελένα, η αδελφή του Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος και οικοδεσπότης του Χουάν Κάρλος στο Σανξέχο, Πέδρο Κάμπος.

Από την οικογενειακή συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα από τα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματίσει διαφορετικές δραστηριότητες και ταξίδια.

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Ο τέως βασιλιάς παρακολούθησε από φουσκωτό σκάφος την εξέλιξη των αγώνων της Ρεγκάτα Χουάν Κάρλος, χωρίς να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος. Η παρουσία του συνδέεται με την ετήσια διοργάνωση που φέρει το όνομά του και αποτελεί πλέον σταθερό σημείο της παραμονής του στη Γαλικία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Ισπανία, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ταξίδι στη Γαλλία, όπου αναμένεται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Saint-Simon για τα απομνημονεύματά του «Reconciliación».

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