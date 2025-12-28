Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο “Άνφιλντ”, όπου τιμήθηκε η μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, με αφορμή την αναμέτρηση Λίβερπουλ–Γουλβς, των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε ο Πορτογάλος, πριν σκοτωθεί, όπως και ο αδελφός του, σε τροχαίο δυστύχημα.

Στο γήπεδο, βρίσκονταν η σύζυγος και τα παιδιά του Πορτογάλου, με την Ρούτε Καρντόσο να εκφράζει τα συναισθήματά της, με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media.

Η ανάρτηση της συζύγου του Ντιόγκο Ζότα:

“Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ τον σύλλογο και όλους τους οπαδούς για την αγάπη, τον σεβασμό και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Τα μηνύματα και οι χειρονομίες σας σήμαιναν περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις”.

Ο Κώστας Τσιμίκας έγραψε «Για πάντα» για τον πρώην του συμπαίκτη μαζί με μία κόκκινη καρδιά για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα κάτω από την ανάρτηση της συζύγου του, Ρούτε Καρντόσο.