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Σε ένα από τα πιο «τρελά» ντέρμπι στην ιστορία των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 στην δεύτερη παράταση, ισοφαρίζοντας την σειρά σε 2-2.

Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν μία φίλαθλος που καθόταν στα court seats τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Όπως αποδείχτηκε, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν η σύζυγος του Κέντρικ Ναν.

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Το ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε στα δύο λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης παράτασης και με το σκορ στο 76-79 υπέρ του Ολυμπιακού. Μετά από ένα φάουλ που καταλογίστηκε στον Σορτς, το τέταρτο προσωπικό του, η σύζυγος του Ναν εξοργίστηκε και ζήτησε τα «ρέστα» από τον διαιτητή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη έκθεση των διαιτητών «σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα court seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α’ διαιτητή λέγοντάς του “F@@@ you, this is not foul”».

Οι διαιτητές σημειώνουν επίσης ότι ζητήθηκε άμεσα η απομάκρυνσή της από τον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το προσωπικό ασφαλείας. «Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το στιγμιότυπο μετά το 1:47:00