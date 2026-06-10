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Ο Λεβαδειακός θα αγωνίζεται στην Stoiximan Super League και την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η ομάδα της Βοιωτίας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα των 14 ομάδων έπειτα από την εξαιρετική της πορεία και έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας θέσει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της.

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Αναζητώντας την έμπνευση για να πλασάρει περισσότερα διαρκείας, ο Λεβαδειακός την βρήκε σε ένα σενάριο που συνδυάζει το ποδόσφαιρο με την τοπική (ιστορική) γαστρονομία.

Δεν γνωρίζοιυμε τον εμπλευστή – δημιουργό αυτού του σποτ, αλλά όταν το είδαμε στο Instagram δεν μας έμεινε καμία αμφιβολία: Είναι με διαφορά η καλύτερη διαφήμιση της χρονιάς!