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Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο σημειώνοντας πέντε τέρματα με τους Ταμπόρδα, Ντέσερς, Κάνγκουα και Ραστόντερ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η γηπεδούχος ομάδα πέτυχε το γκολ της τιμής στο 79ο λεπτό με τον Μπεκμπολάτ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός έκανε το δύο στα δύο στη διοργάνωση και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και πέντε γκολ, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν… σίφουνας από το Καζακστάν, επικρατώντας με 5-1 της Καϊράτ Αλμάτι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί, αποτελεσματικοί και ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διπλασίασαν τις νίκες τους στη διοργάνωση και ανέβηκαν προσωρινά μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Νέστρουπ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Κυριακόπουλος έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Βισέντε Ταμπόρδα κινήθηκε σωστά στην πλάτη της άμυνας της Καϊράτ, στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Μαρκ Γκουάλ να απειλεί στο 8ο και το 11ο λεπτό, χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, συνέχισε να ελέγχει την κατάσταση και στο 20΄ έχασε σημαντική ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Αντίνο έβγαλε εξαιρετική κάθετη μπαλιά στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Αναρμπέκοφ, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει.

Η υπεροχή του «τριφυλλιού» καρποφόρησε στο 24΄. Ο Μαρτίνοβιτς ανέτρεψε τον Σίριλ Ντέσερς μέσα στην περιοχή στο 21ο λεπτό και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Νιγηριανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-2.

Η Καϊράτ επιχείρησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, με τον Γκουάλ να δοκιμάζει ακόμη ένα σουτ στο 28΄, αλλά τον Πένια να αντιδρά σωστά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Παναθηναϊκός έφτασε και σε τρίτο γκολ, όταν η κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τεττέη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην επαναφορά. Το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε για οφσάιντ του Έλληνα επιθετικού.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-2, με τους «πράσινους» να έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός χτύπησε ξανά πολύ νωρίς, στο 47ο λεπτό. Ο Τεττέη έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ντέσερς, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 0-3.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 57΄ έφτασαν σε τέταρτο τέρμα. Ο Κρις Κάνγκουα, λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, εκτέλεσε απευθείας ένα εξαιρετικό φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του Παναθηναϊκού.

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Το «τριφύλλι» δεν έδειξε διάθεση να κατεβάσει ταχύτητα. Στο 75ο λεπτό, ο Ραστόντερ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 0-5, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της ελληνικής ομάδας.

Η Καϊράτ κατάφερε να πετύχει το γκολ της τιμής στο 79΄, όταν ο Μπεκμπολάτ εκμεταλλεύτηκε λάθος υπολογισμό του Κάτρη και με πολύ ωραίο σουτ μείωσε σε 1-5. Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός άγγιξε και έκτο γκολ, αλλά η προσπάθεια του Πελίστρι σταμάτησε στο δοκάρι.

Το τελικό 1-5 επισφράγισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε το ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Conference League. Με δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, οι «πράσινοι» έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα και έβαλαν τις βάσεις για μια δυνατή ευρωπαϊκή πορεία.

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Τα γκολ: 79΄ Μπεκμπολάτ – 6΄ Ταμπόρδα, 24΄ πέν. και 47΄ Ντέσερς, 57΄ Κάνγκουα, 75΄ Ραστόντερ.