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Ο Ματίας Λεσόρ επέλεξε να αντιμετωπίσει με χιούμορ την συζήτηση που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τον τραυματισμό του, που του στέρησε την συμμετοχή από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για την Basket League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ είχε διάθεση για αυτοσαρκασμό, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για το παιχνίδι της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague με την Μπασκόνια.

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Ο Λεσόρ απουσίασε από τον αγώνα με το Περιστέρι λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο που εμφανίστηκαν μετά την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε οστικό οίδημα, χωρίς ωστόσο η κατάστασή του να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Μάλιστα, Γάλλος συμμετείχε κανονικά στη σημερινή προπόνηση (20/10), δείχνοντας ιδιαίτερα κεφάτος.

Σε βίντεο που ανάρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λεσόρ εμφανίζεται να κουτσαίνει επιδεικτικά, μόλις αντιλαμβάνεται ότι τον καταγράφουν με την κάμερα. Ωστόσο, αμέσως μετά περπατά φυσιολογικά, προτού αρχίσει να υποκρίνεται ξανά ότι δυσκολεύεται να πατήσει το πόδι του, σε μια χιουμοριστική στιγμή αυτοσαρκασμού.