Μεγάλη αγωνία προκαλεί στον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.
Ο Μαροκινός μέσος δέχθηκε μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου στο 16ο λεπτό, έπεσε στο έδαφος και έδειχνε να υποφέρει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
Η εικόνα του Ουναΐ, του πιο ακριβού παίκτη στην Super League, προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς ο ποδοσφαιριστής πονούσε εμφανώς και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
Ο Ανδρέας Τεττέη πέρασε στη θέση του, ενώ ο Ουναΐ μεταφέρθηκε στο ιατρείο του ΟΑΚΑ, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάστασή του.
Στη συνέχεια αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος. Μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα από τον ιατρικό έλεγχο, η αγωνία παραμένει στο «πράσινο» στρατόπεδο.
Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Ουναΐ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση του Μαροκινού.