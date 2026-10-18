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Μεγάλη αγωνία προκαλεί στον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Μαροκινός μέσος δέχθηκε μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου στο 16ο λεπτό, έπεσε στο έδαφος και έδειχνε να υποφέρει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

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Η εικόνα του Ουναΐ, του πιο ακριβού παίκτη στην Super League, προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς ο ποδοσφαιριστής πονούσε εμφανώς και δεν μπορούσε να συνεχίσει.



Ο Ανδρέας Τεττέη πέρασε στη θέση του, ενώ ο Ουναΐ μεταφέρθηκε στο ιατρείο του ΟΑΚΑ, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάστασή του.

Στη συνέχεια αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος. Μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα από τον ιατρικό έλεγχο, η αγωνία παραμένει στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Ουναΐ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση του Μαροκινού.