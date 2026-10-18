Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης (18/10/26, 17:30) για την 7η αγωνιστική της Super League και τιμά τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, δύο μέρες μετά το θάνατό του.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Παρασκευή (16/10/26) και ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο των τιμών για την 21ετή παρουσία του στο σύλλογο ως πρόεδρος έχει τοποθετήσει μία φωτογραφία του κοντά στη φυσούνα των αποδυτηρίων.

Advertisement

Advertisement

Οι πράσινοι πριν τη σέντρα θα αφήσουν λουλούδια στο σημείο που βρίσκεται το κάδρο του «Καπετάνιου», ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΟΑΚΑ ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.