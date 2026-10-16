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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό και αθλητικό κόσμο, με προσωπικότητες από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής να εξάρουν τη μακρόχρονη πορεία του στη ναυτιλία και την καθοριστική προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό.

Κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον εκλιπόντα, αναγνωρίζοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε κατά την εικοσιενιαετή παρουσία του στην ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Παρά τις κατά καιρούς ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες, εκπρόσωποι αντίπαλων συλλόγων εξέφρασαν τον σεβασμό τους για την προσωπικότητα και την προσφορά του «Καπετάνιου».

Η οικογένειά του και οι οικείοι του έλαβαν πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων για την απώλεια μιας προσωπικότητας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

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Με συγκινητικά μηνύματα και προσωπικές αναφορές αποχαιρετά ο πολιτικός και αθλητικός κόσμος τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον εμβληματικό «Καπετάνιο» του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, εφοπλιστής και πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας.

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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη αλλά και παράγοντες του αθλητισμού,ακόμα και από αντίπαλες ομάδες εντός γηπέδου, να αναφέρονται στην προσωπικότητά του, στη μακρόχρονη παρουσία του στην ελληνική ναυτιλία και στο αποτύπωμα που άφησε στον ελληνικό αθλητισμό.

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Θείε Γιώργο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου»

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός της Όλγας Κεφαλογιάννη στον θείο της, Γιώργο Βαρδινογιάννη.

«Με βαθιά οδύνη, συγκίνηση και απέραντη αγάπη αποχαιρετώ τον θείο μου, Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή μεγαλύτερη από μυθιστόρημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που υπήρξε «Καπετάνιος, Πρόεδρος, επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ’ όλα γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος», επισημαίνοντας ότι σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Αναφέρθηκε ακόμη στη δράση του ως πλοιάρχου του «Ιωάννα Β», στα χρόνια του διεθνούς αποκλεισμού της Ροδεσίας, τονίζοντας την τόλμη και την αποφασιστικότητά του.

«Περήφανος Σφακιανός. Άνθρωπος άλλης στόφας. Με πείσμα, θάρρος, αίσθηση τιμής, ντομπροσύνη και εκείνο το ιδιαίτερο χιούμορ που ήταν μόνο δικό του», σημείωσε.

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Η Όλγα Κεφαλογιάννη στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη του για την οικογένεια και στις αξίες που τον χαρακτήριζαν.

«Άνθρωποι σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ανήκουν σε μια γενιά που πίστευε βαθιά στην οικογένεια, στην τιμή, στον λόγο, στη δύναμη να στέκεσαι όρθιος και στην ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους σου», ανέφερε, κλείνοντας το μήνυμά της με τη φράση:

«Θείε Γιώργο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου». Advertisement

Κωστής Χατζηδάκης: «Ένας εμβληματικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού»

Στη σημαντική παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον επιχειρηματικό κόσμο και στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, με ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη. Και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας», έγραψε.

Ο ίδιος θυμήθηκε τις προσωπικές τους συναντήσεις στο γήπεδο και την κοινή τους αγάπη για τον Παναθηναϊκό.

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«Για εμάς τους Παναθηναϊκούς, ο “Καπετάνιος” συνδέθηκε με τίτλους, μεγάλους ποδοσφαιριστές και ευρωπαϊκές βραδιές που μας έκαναν περήφανους», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, η θέση του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην ιστορία του συλλόγου παραμένει ξεχωριστή, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα»

Με μια σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

Βασίλης Κικίλιας: «Στη θάλασσα και στα γήπεδα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα»

Στη διπλή προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη, στη ναυτιλία και στον αθλητισμό, στάθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του τον χαρακτήρισε «άνθρωπο της θάλασσας», υπενθυμίζοντας ότι είχε διατελέσει για δύο θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, συμβάλλοντας στη διεθνή παρουσία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην 21χρονη παρουσία του στην προεδρία του Παναθηναϊκού, κατά την οποία το όνομά του συνδέθηκε με τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.

«Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα», τόνισε ο υπουργός, ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με τη φράση:

«Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

Πληροφορήθηκα ότι έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, μέλος για 2 θητείες του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που ταξίδεψε την ελληνική ναυτιλία στις θάλασσες του κόσμου. Κι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που στα 21 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού κατέκτησε τίτλους και μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι Καπετάνιε. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) October 16, 2026

Νίκος Δένδιας: «Μας συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια»

Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στην προσωπική σχέση που διατηρούσαν επί σειρά ετών.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ο υπουργός θυμήθηκε ακόμη τις συναντήσεις τους στις εξέδρες του Παναθηναϊκού.

«Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος πρόεδρος επί σειρά ετών», σημείωσε.

«Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του “Καπετάνιου”», κατέληξε.

Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου». — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2026

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ολόκληρη εποχή συνδεδεμένη με το όνομά του

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την πολυετή παρουσία του στην ηγεσία του Παναθηναϊκού να σημαδεύει την ιστορία του συλλόγου.

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου αναδεικνύουν τόσο τη δημόσια διαδρομή του όσο και τις προσωπικές σχέσεις που διατήρησε, με κοινό σημείο αναφοράς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ισχυρή παρουσία του στη ναυτιλία και στον αθλητισμό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: Ένας ωραίος άνθρωπος. Ευτυχής που τον γνώρισα από κοντά



Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου:

16 Οκτωβρίου 2026

​Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,

Αγαπητέ Γιωργάρα…

​Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου…

​Καπετανιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμο μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου «ιδιαίτερο» για κάποιους τρόπο έκφρασης…

​…Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο…

​Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά…

​Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα…

​Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου…

​Με Εκτίμηση και Αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος

Δημήτρης Μελισσανίδης: Με τον «Καπετάνιο» ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι όμως μας συνέδεε σχέση φιλίας και σεβασμού

Με δήλωση του ο Δημήτρης Μελισσανίδης είπε το δικό του αντίο στον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Αναφέρθηκε στη διαδρομή του «Καπετάνιου» στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη ναυτιλία, αλλά και στη φιλική σχέση που τους συνέδεε, παρά την ποδοσφαιρική αντιπαλότητα.

Η δήλωση του Δημήτρη Μελισσανίδη:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη ναυτιλία και στην κοινωνία μας γενικότερα.

Μπορεί με τον “Καπετάνιο” να ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, όμως πάντοτε μας συνέδεε μια βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Τα συλλυπητήριά της θέλησε να πει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. https://t.co/5bHF7FNGRw — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 16, 2026