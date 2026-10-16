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Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού σε μια δυνατή αναμέτρηση, παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να ανατρέψει το σκορ κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Με αυτή την επικράτηση, η Χάποελ Τελ Αβίβ τερμάτισε το νικηφόρο σερί πέντε αγώνων που είχε σημειώσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στη διοργάνωση.

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Η Χάποελ Τελ Αβίβ έγινε η πρώτη ομάδα που υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 91-81 στο «T-Center», έπειτα από μια δυνατή αναμέτρηση υψηλού επιπέδου.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό, σκληρές μονομαχίες και μια ενδιαφέρουσα τακτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο προπονητές που γνωρίζονται καλά. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους, το οποίο είχε φτάσει τις πέντε συνεχόμενες επιτυχίες, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση.

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Στα πρώτα λεπτά, οι δύο ομάδες επιχείρησαν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, με τον Ντίνο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό και τον Νταν Οτούρου για τη Χάποελ να πρωταγωνιστούν. Ο Μήτογλου, με εύστοχες βολές, έδωσε προβάδισμα 9-6 στους γηπεδούχους, ενώ το τρίποντο του Γκραντ διαμόρφωσε το 13-9.

Η ισραηλινή ομάδα, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, με τον Οτούρου να συμβάλλει καθοριστικά στην ανατροπή, οδηγώντας τη Χάποελ στο 13-13, στο 13-15 και στη συνέχεια στο 15-22, στο έβδομο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει με την είσοδο του Φρανσίσκο, ο οποίος έδωσε επιθετική ώθηση στην ομάδα του και σημείωσε έξι συνεχόμενους πόντους, διαμορφώνοντας το 25-29 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι “πράσινοι” συνέχισαν να ανεβάζουν την απόδοσή τους στο δεύτερο δεκάλεπτο και πέρασαν μπροστά με τρεις ακόμη πόντους του Φρανσίσκο (33-32). Ο Μπλέικνι έδωσε “πνοή” στη Χάποελ και σκόραρε για το 38-41 στο 15΄, ενώ ο Λεσόρ μπήκε στο πνεύμα του αγώνα στη δεύτερη παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο και έκανε το 44-44 με βολές. Ο Οντιάσε δήλωσε “παρών” για τη Χάποελ στο φινάλε του ημιχρόνου, πετυχαίνοντας δύο συνεχόμενα καλάθια για το 46-48, με το οποίο οι δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια.

Ο Φρανσίσκο μπήκε εξίσου “ζεστός” στην επανάληψη, όντας ο μόνος σκόρερ του Παναθηναϊκός μέχρι το 50-53. Ο τρομερός Γάλλος έβαλε τρίποντο για το 55-56 στο 25΄ και δημιούργησε για τον Λεσόρ το 57-58.Ο Γιαμπουσέλε μείωσε ξανά σε απόσταση αναπνοής (59-60) στο 26΄, όμως ακολούθησε ένα 8-0 της Χάποελ για το 59-68 με καλάθι του Μπράιαντ. Πριν την εκπνοή της τρίτης περιόδου, ο Μπάντιο ευστόχησε σε δύο βολές για το 61-68.

Ο ΛεΝτέι με τρίποντο έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (61-71), αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πανικοβλήθηκε και άρχισε την αντεπίθεσή του, απαντώντας με ένα φοβερό 11-0 (72-71 με πέντε συνεχόμενους πόντους του Γκραντ). Ο Κόφι με γκολ-φάουλ “ξεκόλλησε” τη Χάποελ (72-74), και ο Φρανσίσκο ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο (74-74), χάνοντας βέβαια τη συμπληρωματική βολή. Ο Μπράιαντ με βολές έβαλε και πάλι σε θέση οδηγού την ομάδα του (74-76). Ο Οτούρου με νέο καλάθι και φάουλ έκανε το 76-79 περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος. Με όμορφη κίνησε ο Λεσόρ μείωσε στον πόντο (78-79), ωστόσο ακολούθησε ένα μεγάλο τρίποντο του Μπράιαντ και ένα καλάθι του ΛεΝτέι για το 78-84. Με σπουδαίο τρίποντο ο Μίσιτς δημιούργησε απόσταση οκτώ πόντων με κάτι παραπάνω από ένα λεπτό να απομένει, γέρνοντας οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Χάποελ.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91

Οι 12αδες

Παναθηναϊκός: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκα και Φαλ.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Τοπίν, Τζέρμαν, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Κόφεϊ, Γουέινράιτ, Σατοράνσκι ΛεΝτέι, Οντιασέ, Μίτσιτς, Οτούρου, Καμπόκλο.