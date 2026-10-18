Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 5-1 στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Super League, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έφτασε τους 18 βαθμούς και διατηρήθηκε μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα τέρματα για τους νικητές σημείωσαν οι Ντε Φράι, Λούζα, Ντέσερς, Καλάμπρια και Τεττέη, ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόραρε ο Παπακανέλλος.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αζεντίν Ουναΐ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο μυ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την ήττα από τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 5-1 στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Super League. Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνισή τους στη φετινή σεζόν, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση.

Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοντας πέντε γκολ σε ένα από τα πιο παραγωγικά παιχνίδια του τα τελευταία χρόνια. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έφτασε τους 18 βαθμούς σε επτά αγωνιστικές και διατηρήθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει για τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού.

Advertisement

Advertisement

Οι “πράσινοι” μπήκαν δυνατά στον αγώνα και στο 7’ είχαν μία καλή ευκαιρία με ένα σουτ του Κάνγκουα που κόντραρε και στη συνέχεια απέκρουσε σε κόρνερ με υπερένταση ο Παπαδόπουλος. Στο 9′ από πολύ ωραία κίνηση και γύρισμα του Λιβάι Γκαρσία, ξανά ο Κάνγκουα σούταρε δυνατά πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 16′ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Μέντες που από πολύ καλή θέση πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

Ένα λεπτό μετά (17’) όλοι στο ΟΑΚΑ “πάγωσαν” βλέποντας τον Αζεντίν Ουναΐ να πέφτει και να σφαδάζει από τους πόνους στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το δικέφαλο μηριαίο μυ, έπειτα από μία φάση μάλλον… ανύποπτη. Ο διεθνής Μαροκινός άσος, έφυγε με το ειδικό αμαξίδιο απευθείας για το ιατρείο του ΟΑΚΑ, με τον Ανδρέα Τεττέη να τον αντικαθιστά.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε… ταχύτητα και στο 27’ έφτασε στο γκολ όταν από κόρνερ του Κάνγκουα, ο Ντε Φράι έπιασε μία ωραία κεφαλιά απ’ το πρώτο δοκάρι, αιφνιδιάζοντας τον Παπαδόπουλο και κάνοντας το 1-0 για τους “πράσινους”. Τέσσερα λεπτά αργότερα από κακό διώξιμο της μπάλας του Μπαρτόλο, ο Μπρόρσον δεν μπόρεσε να απομακρύνει καλά με το κεφάλι κι ο Ιμράν Λούζα με ένα ωραίο κοντρόλ κι εκτέλεση έκανε το 2-0. Πριν το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες όμως στο 33’ ο γκολκίπερ του Αστέρα μπλόκαρε το τελείωμα του Ντέσερς και στο 39’ ο Λιβάι Γκαρσία έκανε προβολή πάνω απ’ τα δοκάρια απ’ το ύψος της μικρής περιοχής.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν με το πόδι στο… γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47’ από ωραία ενέργεια του Σαλάχ-Εντίν, ο Ταμπόρδα έπιασε την κεφαλιά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Παπακανέλλος απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ενστικτωδώς. Στο 48’ η εκτέλεση του Ντε Φράι από κόρνερ του Λούζα βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλος που έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στο 57’ ξανά ο Ολλανδός αρχηγός, έπειτα από γύρισμα έπιασε κεφαλιά λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο Αστέρας βρήκε την στιγμή του στο ματς και μείωσε στο 60’ σε 2-1 με καταπληκτική ατομική ενέργεια του Παπακανέλλου, όμως ο Παναθηναϊκός «απάντησε» άμεσα. Στο 62’ ο Λούζα «βρήκε» με τρομερή κάθετη πάσα τον Ντέσερς που πέρασε τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε για το 3-1. Ο α’ βοηθός Καραγκιζόπουλος «έδειξε» αρχικά οφσάιντ, όμως ο έλεγχος του VAR απ’ το ημιαυτόματο οφσάιντ έδειξε πως ο Νιγηριανός φορ καλυπτόταν απ’ τον Μπρόρσον και το τέρμα του μέτρησε κανονικά.

Στο 72’ από πάσα του Τσιριβέγια, ο Καλάμπρια «ζύγισε» το πόδι του και με πολύ ωραίο σουτ έκανε το 4-1 για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε αποθέωση απ’ το κοινό του. Την τελική… πινελιά στο ματς έβαλε ο Τεττέη στο 83’ με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λούζα κι αφού πρώτα οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» (Γιάγκουσιτς, Λούζα, Σαλάχ-Εντίν) άλλαξαν με τρομερή ταχύτητα την μπάλα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νέστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα (68’ Ραστόντερ), Λιβάι Γκαρσία (46’ Ταμπόρδα), Ουναΐ (20’ λ.τρ. Τεττέη), Αντίνο (77’ Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (68’ Τσιριβέγια).

ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (71’ Ορόθκο), Κώτσιρας, Τσίκο (61’ Μπουζούκης), Έντερ Γκονζάλες (61’ Κουρμπέλης), Μπαρτόλο, Κετού (46’ Παπακανέλλος), Μακέντα (79’ Κιμπιόκα).