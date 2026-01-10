Σοκ σε όλο τον στον κόσμο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του ποδοσφαιριστή Λαμίσα Μουσόντα ότι δίνει μάχη για τη ζωή του και φοβάται πως μπορεί να του απομένουν μόνο «λίγες ημέρες ζωής».

Ο 33χρονος Βέλγος, πρώην μέλος των ακαδημιών της Τσέλσι, ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια παλεύει με σοβαρή ασθένεια, η οποία έχει επιδεινώσει δραματικά την υγεία του, αφήνοντάς τον σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο ανατριχιαστικό μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram, εξήγησε πως η απουσία του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Καθώς συνειδητοποιώ ότι ίσως μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες, συνειδητοποιώ επίσης πόσοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό μου και θα κρατώ για πάντα αυτές τις αναμνήσεις», έγραψε, προσθέτοντας: «Η ζωή είναι σκληρή, αλλά η θέα είναι όμορφη. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τον πόνο που κουβαλάς».

«Τώρα απλώς παλεύω για να παραμείνω ζωντανός. Θα εκτιμούσα βαθιά τη βοήθεια και τις προσευχές σας αυτή την περίοδο», τονίζει «Σας αγαπώ όλους», καταλήγει.

Η ανάρτησή αυτή έχει φέρει κύμα συμπαράστασης από ανθρώπους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός Ρομέλου Λουκάκου έγραψε: «Κουράγιο, Λαμίσα. Είμαστε μαζί σου»

Ο Λαμίσα Μουσόντα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, πριν μετακομίσει στην ακαδημία της Τσέλσι το 2012. Ωστόσο, η καριέρα του δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν και το 2019 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Στο παρελθόν είχε καταγράψει εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα Ελπίδων του Βελγίου, ενώ αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Μέχελεν, η Λιαγκοστέρα Β, η Παλάμος και η Μαζέμπε.

Ο αδελφός του, Τσαρλς, πέρασε επίσης από τις ακαδημίες της Τσέλσι και κατέγραψε επτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν αποχωρήσει το 2022. Ο μεσαίος αδελφός, Τίκα, εργάζεται σήμερα ως παγκόσμιος σκάουτερ ταλέντων για τη Λίβερπουλ, ενώ ο πατέρας τους υπήρξε διεθνής με τη Ζάμπια με 48 συμμετοχές ενώ είχε αγωνιστεί και στην Άντερλεχτ.

