Σταθερά σε τροχιά τετράδας ο Λεβαδειακός, που κέρδισε τον Βόλο με 3-1 και τον άφησε 6 βαθμούς πίσω. Στο -9 αλλά με δύο ματς λιγότερο από τους Βοιωτούς ο Παναθηναϊκός.

Στο 9ο λεπτό μετά από διαδοχικά σουτ στα σώματα των αμυντικών του Βόλου, ο Κωστή γέμισε από αριστερά, ο Τσάπρας έβαλε την προβολή στο 2ο δοκάρι και ο Σιαμπάνης απέκρουσε. Ωστόσο στο ίδιο λεπτό ο Παλάσιος πέρασε κάθετα στον Μπάλτσι, εκείνος απέφυγε και τον Σιαμπάνη και με διπλή προσπάθεια από πλάγια θέση έγραψε το 1-0.

Ο Βόλος ισορρόπησε για ένα περίπου τέταρτο αλλά στο 25’ ο Λεβαδειακός ήταν εκεί νιος που απείλησε. Ο Κωστή έκανε την κούρσα από το κέντρο, πάτησε περιοχή αλλά πλάσαρε αδύναμα και άστοχα ενώ στο 29’ ο Κάργας έκανε κάτι σαν γύρισμα από αριστερά αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στην εστία του Λοντίγκιν.

Ο Βόλος πήρε μέτρα στο επόμενο διάστημα αλλά στο 41’ ο Λεβαδειακός έφτασε στο 2-0 χάρη σε ένα απίστευτο λάθος του Σόρια. Ο Παλάσιος κυνήγησε μια βαθιά μπαλιά του Μάγκνουσον, ο Σόρια πρόλαβε αλλά έκανε λάθος γύρισμα προς τον Σιαμπάνη, που είχε βγει να μαζέψει κι έτσι πέτυχε αυτογκόλ για το 2-0.

Στο 45+1’ ο Τσάπρας έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Μπάλτσι πλάσαρε με τη μία από το πέναλτι αλλά ο Σιαμπάνης έπεσε κι έβγαλες εντυπωσιακά.

Στα 33’’ μετά τη σέντρα στην επανάληψη, ο Λεβαδειακός έκλεψε ψηλά, ο Μπάλτσι άνοιξε αριστερά στον Λαγιούς αλλά εκείνος πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια, όντας ολομόναχος.

Μάλιστα στο 58’ ο Πεντρόζο σκόραρε αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για χέρι στο κοντρόλ του Λαγιούς και στο 57’ μετά από γύρισμα του Τσάπρα, ο Κωστή πλάσαρε πάνω στον Σιαμπάνη.

Στο 61’ Συμελίδης έφυγε κάθετα για τον Λεβαδειακό, έκανε το γύρισμα και από κόντρα στον Κάργα κατέληξε στον Βήχο που νικήθηκε από τον Σιαμπάνη, ο οποίος στο 64’είπε όχι εντυπωσιακά σε νέο σουτ του Πεντρόζο.

Ο Βόλος δεν υπήρχε στο γήπεδο και στο 67’ ο Τσάπρας έδωσε έτοιμο γκολ στον Πεντρόζο κι εκείνος από κοντά πλάσαρε για το 3-0. Στο 77’ ο Λοντίγκιν απέκρουσε το σουτ του Πίντσι αλλά στο 78’ ο Κόμπα με φοβερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 3-1. Στο 80’ το σουτ του Χάμουλιτς μέσα από την περιοχή έφυγε λίγο έξω.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’ Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (58’ Συμελίδης), Παλάσιος (81’ Λαμαράνα), Μπάλτσι (58’ Μανθάτης), Πεντρόζο (81’ Όζμπολτ)

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (78’ Τσοκάνης), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (78’ Τριανταφύλλου), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (84’ Μακνί), Σαντής (46’ Χάμουλιτς).

