O Λιονέλ Μέσι έχει δώσει μια τεράστια συνέντευξη στην καταλανική «Sport», αποσπάσματα της οποίας βγαίνουν διαρκώς στη δημοσιότητα. Ο Αργεντινός ρωτήθηκε για την ιστορική παρουσία του στην Μπαρτσελόνα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από αυτή.

Ο Λιονέλ Μέσι επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως ήθελε να περάσει όλη του την καριέρα στην Μπαρτσελόνα και τονίζοντας ότι το «αντίο» με τους «μπλαουγκράνα» ήταν περίεργο.

«Έμεινα με ένα περίεργο συναίσθημα μετά την αποχώρησή μου, εξαιτίας του πώς συνέβησαν όλα, επειδή κατέληξα να παίζω τα τελευταία μου χρόνια χωρίς οπαδούς, λόγω της πανδημίας. Αφού πέρασα όλη μου τη ζωή εκεί, δεν έφυγα όπως το φανταζόμουν, όπως το ονειρευόμουν. Φανταζόμουν, όπως είπα, να παίζω όλη μου την καριέρα στην Ευρώπη, στη Βαρκελώνη. Και, λοιπόν, ο αποχαιρετισμός ήταν λίγο περίεργος επίσης, λόγω της κατάστασης, εξαιτίας όλων αυτών. Αλλά, λοιπόν, νομίζω ότι η αγάπη των οπαδών θα είναι πάντα εκεί, εξαιτίας αυτών που είπα, εξαιτίας όλων όσων έχουμε περάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός ρωτήθηκε επίσης για την πιο χαρούμενη στιγμή/εποχή στον σύλλογο: «Είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο μία. Δόξα τω Θεώ που ήμουν αρκετά τυχερός να ζήσω τόσες πολλές στιγμές. Δεν ξέρω, γενικά όταν μιλάμε για ευτυχία, σκεφτόμαστε τίτλους, επιτεύγματα, τα σημαντικά πράγματα που έχουμε καταφέρει. Αλλά το πρώτο εξάμηνο με τον Γκουαρδιόλα ήταν εξαιρετικό, και το τελευταίο Champions League με τον Λουίς Ενρίκε ήταν επίσης. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο μία στιγμή».

Για την παρουσία του στην Παρί Σεν Ζερμέν και αν ήταν εφιαλτική όπως αρκετοί χαρακτήρισαν: «Φαίνεται επίσης ότι στην Παρί ήταν ένας εφιάλτης, αλλά δεν ήταν. Όταν λέω ότι δεν πέρασα καλά, είναι επειδή δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έκανα και με αυτό που μου αρέσει να κάνω – παίζοντας ποδόσφαιρο, την καθημερινή ρουτίνα, την προπόνηση, τους αγώνες – επειδή απλά δεν ένιωθα καλά. Αλλά μετά, ειλικρινά, είχαμε μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία ως οικογένεια. Η πόλη είναι εντυπωσιακή, την απολαύσαμε».