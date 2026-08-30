Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός Μάικ Πάουελ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος με 8,95 μέτρα από τις 30 Αυγούστου 1991.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ των 8,66 μέτρων, το οποίο είχε σημειώσει πρώτος ο Λούης Τσάτουμας το 2007.

Μία απόσταση είκοσι εννέα εκατοστών χωρίζει σήμερα το ελληνικό ρεκόρ από την κορυφαία παγκόσμια επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν παγκόσμια ρεκόρ που αντέχουν λίγα χρόνια και άλλα που μοιάζουν να έχουν γραφτεί για να μείνουν στην ιστορία. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει το 8,95 μ. του Μάικ Πάουελ στο άλμα εις μήκος, το οποίο στις 30 Αυγούστου 2026 συμπληρώνει 35 χρόνια ζωής.

Ο Αμερικανός πέτυχε το μυθικό άλμα στις 30 Αυγούστου 1991, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, με νόμιμο άνεμο +0,3 μ./δευτ.

Advertisement

Advertisement

Η μεγάλη μονομαχία Πάουελ – Καρλ Λιούις

Ο Μάικ Πάουελ, γεννημένος στις 10 Νοεμβρίου 1963, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους, το 1991 και το 1993, καθώς και δύο αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, στη Σεούλ το 1988 και στη Βαρκελώνη το 1992.

Στο Τόκιο το 1991 είχε απέναντί του τον θρυλικό Καρλ Λιούις, ο οποίος κυριαρχούσε στο μήκος επί μία δεκαετία.

Το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι εκείνη τη βραδιά ήταν τα 8,90 μ. του Μπομπ Μπίμον, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968. Είχε μείνει όρθιο για 23 χρόνια.

Στην πέμπτη προσπάθειά του ο Πάουελ απογειώθηκε και προσγειώθηκε στα 8,95 μ. Ο Λιούις έφτασε στα 8,87 και 8,84 μ., αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει.

Ήταν μία από τις μεγαλύτερες μονομαχίες στην ιστορία του παγκόσμιου στίβου.

Advertisement

Ο Τεντόγλου έφτασε πλέον στα 8,66 μέτρα

Τριάντα πέντε χρόνια μετά το παγκόσμιο ρεκόρ του Πάουελ, η Ελλάδα διαθέτει έναν αθλητή που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στο αγώνισμα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, γεννημένος στις 18 Μαρτίου 1998 στα Γρεβενά, έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, στο Τόκιο και στο Παρίσι, καθώς και παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους.

Advertisement

Στις 26 Ιουλίου 2026 στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έκανε 8,66 μ. με νόμιμο άνεμο +1,0 μ./δευτ., βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ και ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.

Πλέον το όνομα του Τεντόγλου βρίσκεται δίπλα σε εκείνο του Λούη Τσάτουμα.

Ο Λούης Τσάτουμας είχε γράψει πρώτος το 8,66

Advertisement

Ο Λούης Τσάτουμας, γεννημένος στις 12 Φεβρουαρίου 1982 στη Μεσσήνη, υπήρξε για πολλά χρόνια ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του μήκους.

Στις 2 Ιουνίου 2007, στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας, πραγματοποίησε το άλμα της ζωής του: 8,66 μ. με νόμιμο άνεμο +1,6 μ./δευτ.

Κατέρριψε έτσι με εντυπωσιακό τρόπο το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ των 8,36 μ. του Κώστα Κουκοδήμου.

Advertisement

Ο Τσάτουμας κατέκτησε μεταξύ άλλων το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ζυρίχης το 2014 και άφησε πίσω του μία από τις σημαντικότερες ελληνικές επιδόσεις στον στίβο.

Advertisement

Το 8,66 άντεξε μόνο του στην κορυφή επί 19 χρόνια, μέχρι να έρθει ο Τεντόγλου και να το ισοφαρίσει.

Τα 29 εκατοστά μέχρι το παγκόσμιο ρεκόρ

Η σύγκριση είναι εντυπωσιακή:

Advertisement

Μάικ Πάουελ: 8,95 μ. – παγκόσμιο ρεκόρ

Μίλτος Τεντόγλου: 8,66 μ. – πανελλήνιο ρεκόρ

Λούης Τσάτουμας: 8,66 μ. – πανελλήνιο ρεκόρ

Μόλις 29 εκατοστά χωρίζουν το ελληνικό ρεκόρ από το παγκόσμιο.

Στην καθημερινότητα τα 29 εκατοστά φαίνονται ελάχιστα. Στο μήκος όμως αποτελούν τεράστια απόσταση. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί το 8,95 του Μάικ Πάουελ έχει επιβιώσει επί 35 χρόνια απέναντι σε διαδοχικές γενιές σπουδαίων αθλητών.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ωστόσο, βρίσκεται πλέον στα 8,66 μ. και εξακολουθεί να γράφει ιστορία.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: πόσο ακόμη μπορεί να πετάξει;