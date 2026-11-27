MotoGP - Γκραν Πρι Πορτογαλίας - Διεθνής Πίστα Αλγκάρβε, Πορτιμάο, Πορτογαλία - 22 Νοεμβρίου 2026. Ο Marc Marquez της Ducati Lenovo και η ομάδα του πανηγυρίζουν με το τρόπαιο «Tower of Champions» μετά την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP του 2026 – του δέκατου παγκόσμιου τίτλου του σε επίπεδο Grand Prix και του όγδοου στην κατηγορία MotoGP. REUTERS/Rodrigo Antunes

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ισπανός πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το MotoGP, ολοκληρώνοντας την καριέρα του στο Grand Prix της Βαλένθια.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο αναβάτης είχε συμβόλαιο με τη Ducati έως το 2028 και κατέκτησε πρόσφατα τον τίτλο του 2026.

Ο Μάρκεθ αποχωρεί έχοντας κατακτήσει συνολικά δέκα παγκόσμιους τίτλους, οκτώ εκ των οποίων στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες και τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, ο ίδιος δεν γνωστοποίησε τους συγκεκριμένους λόγους που τον οδήγησαν στην αιφνιδιαστική αυτή απόφαση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μαρκ Μάρκεθ αποφάσισε να αποσυρθεί από το MotoGP. Το Grand Prix της Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος αγώνας της σπουδαίας καριέρας του Ισπανού πρωταθλητή.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του MotoGP έρχεται στο τέλος της σεζόν του 2026, καθώς ο Μαρκ Μάρκεθ αποφάσισε να βάλει τέλος στην επαγγελματική του καριέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ducati Corse, το Grand Prix της Βαλένθια, που διεξάγεται από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου, θα είναι ο τελευταίος αγώνας του Ισπανού αναβάτη στη μεγάλη κατηγορία των MotoGP.

Advertisement

Advertisement

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς ο 33χρονος πρωταθλητής προέρχεται από μία ακόμη σπουδαία χρονιά, έχοντας κατακτήσει πρόσφατα τον τίτλο του 2026 στο Πορτιμάο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την αιφνιδιαστική απόφαση.

MARQUEZ LAST RACE IN MOTOGP?!?! 😳



Marquez breaks the news with a Love Actually message 🫶#MotoGP | #ValenciaGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/JqTsHn1Rij November 27, 2026

Μαρκ Μάρκεθ: Το συγκινητικό αντίο στο MotoGP

Όπως αναφέρει το GPone, ο Μαρκ Μάρκεθ γνωστοποίησε την απόφασή του λίγο πριν από την έναρξη των πρώτων ελεύθερων δοκιμών του GP της Βαλένθια. Ο Ισπανός επέλεξε να ανακοινώσει την αποχώρησή του με μια πινακίδα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή στα pit της Ducati.

«Θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο κι εγώ. Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας στο MotoGP. Γράψαμε ιστορία», ήταν τα λόγια του πολυπρωταθλητή.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο Μάρκεθ είχε συμβόλαιο με τη Ducati για τις αγωνιστικές περιόδους 2027 και 2028. Μάλιστα, η ανανέωση της συνεργασίας του είχε έρθει μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2025.

Μόλις στις 20 Νοεμβρίου, ο team manager της Ducati, Νταβίντε Ταρντότσι, είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ισπανός θα παρέμενε στην ομάδα και το 2027. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Μάρκεθ είχε δηλώσει ότι θα συνέχιζε να αγωνίζεται όσο του το επέτρεπαν η φυσική του κατάσταση και το κίνητρό του.

Advertisement

Οι 10 παγκόσμιοι τίτλοι και η επιστροφή στην κορυφή

Ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκληρώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την καριέρα του έχοντας κατακτήσει συνολικά 10 παγκόσμιους τίτλους, εκ των οποίων οι οκτώ στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP.

Η φετινή χρονιά αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη της αγωνιστικής του αξίας. Ο Ισπανός κατάφερε να ανατρέψει διαφορά 102 βαθμών και να επιστρέψει στην κορυφή, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2026 στο Πορτιμάο.

Η επιτυχία αυτή ήρθε μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κατά την οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών και να παλέψει για να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο.

Advertisement

Οι τραυματισμοί που σημάδεψαν την καριέρα του Μαρκ Μάρκεθ

Τα τελευταία χρόνια, η πορεία του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP επηρεάστηκε σημαντικά από τους τραυματισμούς στον δεξιό ώμο. Ο Ισπανός χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ πέρασαν περίπου πέντε χρόνια μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Η περιπέτειά του δεν σταμάτησε εκεί. Στο GP της Ινδονησίας το 2025, ο Μάρκεθ τραυματίστηκε ξανά έπειτα από σύγκρουση στην εκκίνηση, προκαλώντας ανησυχία για το αγωνιστικό του μέλλον.

Παρά τις δυσκολίες, όμως, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά και να καλύψει τη διαφορά των 102 βαθμών που τον χώριζε από τους αναβάτες της Aprilia, Μάρκο Μπετζέκι και Χόρχε Μαρτίν.

Advertisement

📣🔴OFFICIAL STATEMENT



It is official. @marcmarquez93 has decided to retire from @MotoGP, and the 2026 Valencia Grand Prix will be his final race as a professional rider and with the #DucatiLenovoTeam. pic.twitter.com/ED2YEKtZbU — Ducati Corse (@ducaticorse) November 27, 2026

Η Βαλένθια γράφει τον επίλογο μιας σπουδαίας καριέρας

Το Grand Prix της Βαλένθια αποκτά πλέον ιστορική σημασία, καθώς αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία εμφάνιση του Μαρκ Μάρκεθ ως επαγγελματία αναβάτη στο MotoGP.

Έπειτα από μια διαδρομή γεμάτη τίτλους, νίκες, εντυπωσιακές ανατροπές και δύσκολες στιγμές, ο Ισπανός πρωταθλητής ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Advertisement

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι ποιοι λόγοι τον οδήγησαν στην απόφαση να αποσυρθεί, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται ξανά στην κορυφή του MotoGP.

Advertisement