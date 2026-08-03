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Καραϊσκάκης» για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε πως επέλεξε τους πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο τεχνικός της ελληνικής ομάδας υπογράμμισε τη σημασία της συγκέντρωσης στο δικό τους πλάνο, αναγνωρίζοντας παράλληλα το ιδιαίτερο και τολμηρό αγωνιστικό στιλ των Ολλανδών αντιπάλων.

Ο ποδοσφαιριστής Χρήστος Μουζακίτης εξέφρασε το μεγάλο κίνητρο της ομάδας για τη συμμετοχή στο Champions League και την επιθυμία των παικτών να προσφέρουν χαρά στον κόσμο τους.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τη Μπόντο/Γκλιμτ ή την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίτη (4/8, 21:00, Cosmote Sport 1 HD) με τη Ναϊμέγκεν στο “Γ. Καραϊσκάκης” στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως επέλεξε τους πιο κατάλληλους – έτοιμους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, για να φέρουν την πρόκριση στα ματς κόντρα στην Ναϊμέγκεν και να βοηθήσουν έτσι την ομάδα του να πλησιάσει τη League Phase του Champions League.

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Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπόντο/Γκλιμτ ή την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στα πλέι οφ του Champions League, εφόσον ξεπεράσει τη Ναϊμέγκεν. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής: “Πραγματικά φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Είμαι ικανοποιημένος. Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν καλά αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά και για εμένα που ξεκινάω τόσο νωρίς. Ελπίζω να αποδειχθεί αύριο πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση”.

Για την πρώτη του φορά σε προκριματικά και τι περιμένει: “Πράγματι είναι ιδιαίτερη αίσθηση. Το να έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κορυφαία διοργάνωση, μεγάλο το κίνητρο. Νιώθω μεγάλη όρεξη, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε θετικά, όμως είμαι σίγουρος ότι δεν θα κριθεί σε ένα αλλά σε δύο παιχνίδια και ελπίζω να πάρουμε στο τέλος το εισιτήριο”.

Για το τι τον προβληματίζει από τη Ναϊμέγκεν και για τους τραυματισμούς Έσε και Σιπιόνι: “Είναι μια ομάδα πολύ τολμηρή. Τον προπονητή τον γνωρίζω από την Καστεγιόν. Έχει γρήγορους παίκτες, το εκμεταλλεύεται και αν συγκεντρωθείς σε αυτούς θα χάσεις. Πιο μεγάλη σημασία έχει να επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουμε εμείς.

Οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν. Για αυτό είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε να το κάνουμε καλά”.

Για το ότι ο Γιάρεμτσουκ έδειξε αδιάφορος στα φιλικά και αν δεν του άρεσε να είναι δεύτερος πίσω από τον Ελ Κααμπί: “Έχουμε πάρα πολλούς ξένους και μόνο 17 θέσεις. Υπάρχει η λίστα που επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο”.

Για το ότι καλείται να διαχειριστεί πολλούς νέους παίκτες σε μικρό διάστημα: “Καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τον Σεπτέμβρη, πολλά μπορούν να συμβούν. Αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση που διαφωνώ, γιατί θα έπρεπε μόλις ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια να κλείνει η αγορά, μπορεί να έρθουν παίκτες ή να φύγουν ενώ έχουμε ξεκινήσει τους αγώνες. Στο τέλος θα μείνουν 25 παίκτες, αυτοί που πρέπει να μείνουν και θα προσαρμοστούμε”.

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Για το γεγονός ότι τα προκριματικά μπορούν να δώσουν καλύτερο ρυθμό ενόψει πρωταθλήματος και League Phase: “Στην πραγματικότητα ξεκινά νωρίτερα η χρονιά μας. Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια, όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League”.

Σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για τον προπονητή της Ναϊμέγκεν, Σρέντερ και πόσο διαφέρουν τα συστήματα των δύο ομάδων: “Τον έχουμε παρακολουθήσει στα δύο χρόνια στην Καστεγιόν. Όλοι έλεγαν ότι το παιχνίδι του είναι διαφορετικό από όλες τις άλλες ομάδες. Έχει πολύ ιδιαίτερο στιλ. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Θα δούμε διαφορετικά πράγματα από αυτούς σε σχέση με εμάς”.

Μουζακίτης: Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League



Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν εκείνος που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης του Champions League.



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Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Ευχαριστούμε για τις ευχές σας για καλή σεζόν. Ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό να γυρίσουμε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε τον κόσμο που θα μας υποδεχθεί όπως μόνο αυτό ξέρει και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε χαρά».

Για την πρώτη του εμπειρία στα προκριματικά και πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία: «Είναι η πρώτη χρονιά που θα παίξω προκριματικά. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Η βασική διαφορά είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι ίδιο. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά στο πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη Ναϊμέγκεν και να κερδίσουμε».

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Για το γεγονός ότι πέρσι έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στο Champions League και αν του δίνει έξτρα κίνητρο: «Να ξεχάσουμε τα περσινά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Το Τσάμπιονς Λιγκ δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ελπίζω να ακολουθήσει και φέτος και να κάνουμε τα καλύτερά μας παιχνίδια εκεί».

Για το γεγονός ότι είναι εντός το παιχνίδι και ότι έκαναν προετοιμασία στην Ολλανδία: «Βοηθάνε τα φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε εδώ, θα μας δώσει ώθηση ο κόσμος και θέλουμε να τους δώσουμε μια δόση».

Για τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέγκεν: «Ο Μορ και ο Τάντιτς είναι οι πιο γνωστοί. Τον Τάντιτς τον έβλεπα από μικρός έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Είναι χαρά και τιμή να παίξω απέναντί τους».

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