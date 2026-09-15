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Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 αθλητές που διεκδικούν τον τίτλο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς για το 2026 στην κατηγορία των ανδρών, με την European Athletics να ανακοινώνει σήμερα (15/9) τις υποψηφιότητες και να ανοίγει τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πρόσθεσε πριν από λίγες ημέρες ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος στο Ultimate Championships. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα, ωστόσο ο δρόμος προς το βραβείο δεν θα είναι εύκολος.

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Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται και ο «εξωγήινος» του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία βραβεία και αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές και της φετινής διάκρισης.

Οι τρεις φιναλίστ σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες, δηλαδή Ευρωπαίος Αθλητής και Ευρωπαία Αθλήτρια της Χρονιάς, καθώς και Ανερχόμενο Αστέρι (Rising Star) σε άνδρες και γυναίκες, θα γίνουν γνωστοί από την 1η Οκτωβρίου.

Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στη λαμπρή τελετή των Golden Tracks, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη στις 24 Οκτωβρίου.

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με βάση τα εξής:



Ψηφοφορία κοινού (25%)

Ψηφοφορία ομοσπονδιών-μελών (25%)

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Ψηφοφορία εκπροσώπων των ΜΜΕ (25%)

Ψηφοφορία επιτροπής ειδικών της European Athletics (25%)

Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς (Άνδρες) για το προηγούμενο έτος ήταν ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις.

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Οι 10 υποψήφιοι για το φετινό βραβείο του Ευρωπαίου αθλητή της χρονιάς:



Αντι Ντίας Ερνάντες (Ιταλία)

Κριστιάν Τσεχ (Σλοβενία)

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Αρμάντ Ντουπλάντιτς (Σουηδία)

Σάιμον Εχάμερ (Ελβετία)

Μπένσε Χάλατς (Ουγγαρία)

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Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)

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Μάσιμο Στάνο (Ιταλία)

Τζανμάρκο Ταμπέρι (Ιταλία)

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα)

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Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)