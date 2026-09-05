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Ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του «διαμαντιού» στις Βρυξέλλες, όμως ένα εντυπωσιακό τελευταίο άλμα του Τατζέι Γκέιλ του στέρησε την κορυφή στον τελικό του Diamond League.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ολοκλήρωσε τον αγώνα με καλύτερη επίδοση στα 8,40 μέτρα και μέχρι την τελευταία προσπάθεια βρισκόταν στην πρώτη θέση. Ο Γκέιλ, όμως, κατάφερε στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια να προσγειωθεί στα 8,46 μέτρα, παίρνοντας εκείνος την πρώτη θέση.

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Παρά την απώλεια της κορυφής, ο Τεντόγλου δεν έφυγε με άδεια χέρια από τις Βρυξέλλες. Για τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο 12.000 δολαρίων, περίπου 10.300 ευρώ.

Μάλιστα, η φετινή παρουσία του στη διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα αποδοτική και σε οικονομικό επίπεδο. Ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στα μίτινγκ της Σιαμέν, του Μονακό, της Λωζάνης και της Ζυρίχης, ενώ ήταν δεύτερος στη Ρώμη και στον τελικό των Βρυξελλών.

Από τις συγκεκριμένες συμμετοχές συγκέντρωσε συνολικά περίπου 100.000 ευρώ σε χρηματικά έπαθλα μέσα από τις διοργανώσεις του Diamond League το 2026.

Η σεζόν, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί για τον κορυφαίο Έλληνα άλτη. Επόμενος στόχος του είναι το νεοσύστατο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, όπου θα επιδιώξει να κλείσει τη χρονιά με ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.