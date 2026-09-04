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Ο Έλληνας ολυμπιονίκης διατήρησε σταθερή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία και μεταβαλλόμενους ανέμους.

Ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ Γκέιλ κατέλαβε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,46 μέτρα, το οποίο πέτυχε κατά την τελευταία του προσπάθεια.

Ο προπονητής του αθλητή, Γιώργος Πομάσκι, τόνισε την υψηλού επιπέδου αίσθηση του σώματος που διαθέτει ο Τεντόγλου κατά τη διάρκεια των αλμάτων του.

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Τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου, με καλύτερο άλμα στα 8,40 μέτρα.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη, όμως ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ Γκέιλ πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,46 μ. στην τελευταία του προσπάθεια.

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Σε έναν τελικό που πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, με χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία και μεταβαλλόμενη ένταση του ανέμου, ο Τεντόγλου ήταν ιδιαίτερα σταθερός από την αρχή. Ξεκίνησε με 8,07 μ. (+0,9), ενώ στη δεύτερη προσπάθειά του έφτασε στα 8,12 μ., παρά τον αντίθετο άνεμο και το πάτημα αρκετά μακριά από τη βαλβίδα.

Ο Γκέιλ πήρε προσωρινά το προβάδισμα με 8,21 μ., όμως ο Τεντόγλου απάντησε άμεσα. Στην τρίτη του προσπάθεια σημείωσε 8,31 μ. (+0,3), επιστρέφοντας στην κορυφή και δείχνοντας ότι είχε τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Η τέταρτη προσπάθεια ήταν ακόμη καλύτερη. Με εξαιρετική φόρα και σωστό πάτημα, ο Έλληνας άλτης προσγειώθηκε στα 8,40 μ. (+0,5), αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του. Ο Γκέιλ δεν μπόρεσε να απαντήσει στην πέμπτη προσπάθειά του, μένοντας στα 8,18 μ., ενώ ο Τεντόγλου επέλεξε να μην επιχειρήσει πέμπτο άλμα, κρατώντας δυνάμεις για το φινάλε.

Και τότε ήρθε η ανατροπή. Ο Γκέιλ άφησε το καλύτερο για το τέλος και με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,46 μ., με ευνοϊκό άνεμο +1,4 μ./δ., ανέβηκε στην πρώτη θέση και μετέφερε την πίεση στον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Τεντόγλου πήρε θέση για την τελευταία του προσπάθεια, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το άλμα του. Έτσι, ο Γκέιλ πανηγύρισε ξανά την κατάκτηση του Diamond League, όπως και το 2025, ενώ ο Τεντόγλου περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, χάνοντας στις λεπτομέρειες την ευκαιρία να προσθέσει ένα δεύτερο διαμάντι στη συλλογή του, μετά από εκείνο του 2022.

Το ρεκόρ του μήκους στο μίτινγκ κρατάει από τις 24 Αυγούστου 1984. Το έχει ο Καρλ Λιούις με 8.65μ.

Πομάσκι: «Έχει αναπτύξει σε πολύ υψηλό επίπεδο την αίσθηση του σώματός του»

Ο Γιώργος Πομάσκι μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο ο Μίλτος Τεντόγλου διαχειρίζεται έναν αγώνα, επισημαίνοντας την υψηλού επιπέδου αντίληψη που έχει αναπτύξει για το σώμα του κατά τη διάρκεια κάθε άλματος.

«Ο Μίλτος είναι πλήρως προετοιμασμένος για όλους τους αγώνες. Δεν χρειάζεται να πω πολλά στη διάρκεια των αγώνων του. Το σημαντικότερο από όλα είναι πως έχει την κατάλληλη αίσθηση και κρίση του σώματός του, σε κάθε φάση του άλματος. Είναι μια δεξιότητα που την έχει αναπτύξει σε πολύ υψηλό επίπεδο και τον κάνει να ξεχωρίζει».

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Στο Μπέρμιγχαμ, ο Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, κατακτώντας για τέταρτη φορά την κορυφή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι αγώνες του Τεντόγλου το καλοκαίρι του 2026

8.21 (0.5) Αργοστόλι, 16/5

8.46 WL Diamond League, Σιαμέν, 23/5

8.49 (-0.6) WL Λεμεσός, 29/5

8.24 (-0.4) Diamond League, Ρώμη, 4/6

8.54 (+4.3) Dromia, 13/6

8.36 (-0.3) Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος, 20/6

8.39 (+0.8) Pireás Long Jump, 28/6

8.61 (0.0) Diamond League, Μονακό, 10/7

8.31 (-0.6) Βουδαπέστη, 14/7

8.66 (1.0) = WL Π.Ρ Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Βόλος, 26/7

8.26 (1.2) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ, 10/8

8.44 (-1.1) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ, 11/8

8.24 (2.1) 8.17 (+1.2) Diamond League, Λωζάννη, 21/8

8.45 (+0.4) Diamond League, Ζυρίχη, 27/8

WL= Κορυφαία επίδοση στον κόσμο

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