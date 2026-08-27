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Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην κορυφή του τελικού του Diamond League στη Ζυρίχη, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,45 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση του, απαντώντας με εμφατικό τρόπο στον τελικό της διοργάνωσης. Μετά την πρώτη του προσπάθεια στα 8,25 μ., ο Τεντόγλου ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και έφτασε στα 8,45 μ., παίρνοντας ξανά την πρώτη θέση.

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Η νέα αυτή εξαιρετική επίδοση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων αγώνων και να πετυχαίνει κορυφαίες επιδόσεις όταν η πίεση κορυφώνεται.